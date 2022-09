Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak zatwierdzili umowę na FA-50. Szef MON o „zagrożeniu ze Wschodu”

Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Mińsku Mazowieckim, gdzie razem z Mariuszem Błaszczakiem wziął udział w uroczystości zatwierdzenia umów na dostawę do Polski koreańskich lekkich samolotów bojowych FA–50. Szef MON wyjaśniał, że do tej pory piloci używali MiG-ów, które są drugiej generacji. FA-50 to będzie ten sam poziom co F-16, co ma znacznie ułatwić naukę ich obsługi przez polskich pilotów.

Pierwsze 12 egzemplarzy trafi do Mińska Mazowieckiego już w 2023 roku. W listopadzie tego roku polscy politycy polecą na szkolenie do Korei Południowej. – Zakup ten jest spowodowany zagrożeniem, jakie płynie do nas ze Wschodu – przyznał Błaszczak. Minister Obrony Narodowej zaznaczył, że przy zakupie nowoczesnej broni pod uwagę brane są cztery kryteria: potrzeby, nowoczesności, szybkości i pewności dostaw oraz kompatybilności.

Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak zatwierdzili umowy ws. samolotów FA-50

Błaszczak powiedział, że umowy oprócz pakietu szkoleniowego zawierają też pakiet logistyczny. W Polsce powstanie również centrum serwisowe. Szef MON podkreślił, że „dalsze wykorzystywanie posowieckiego sprzętu nie ma żadnych perspektyw”. Do ostatnich słów nawiązał Andrzej Duda, który podkreślił, że podpisanie umowy oznacza początek końca obecności sowieckich samolotów myśliwskich w polskiej armii.

Do tej pory Polacy latali m.in. na samolotach MiG-29 oraz Su-22. Dwie umowy na 48 samolotów, zostaną w pełni zrealizowane w 2028 roku. Prezydent podkreślił, że koreański sprzęt gwarantuje jakość, solidność, nowoczesność i bezawaryjność.

Czytaj też:

Andrzej Duda dla „Wprost”: Nie boję się Trybunału Stanu. Żadnej decyzji bym nie zmienił