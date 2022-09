Morawiecki w Wilnie o „muzyce ustępstw”: I w Polsce i na Litwie były siły polityczne, które także współgrały z tą polityką

W piątek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie. Szef rządu rozmawiał w cztery oczy z premier Litwy Ingrida Simonyte, a następnie uczestniczył w spotkaniu delegacji obu krajów. Odbył też rozmowę z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe

Po serii spotkań Morawiecki i Simonyte wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. – Bardzo mnie cieszy to, co się tutaj dzisiaj odbywa. Może to być już zwane tradycją, bo to już trzecie spotkanie obu rządów. (...) W posiedzeniu wzięło udział 12 ministrów. To udowadnia, że współpraca między naszymi państwami i partnerstwo nie jest tylko deklaracją polityczną, ale to praktyczne czyby – powiedziała premier Litwy. Przekazała też, ze podstawowym tematem rozmów były kwestie Ukrainy.

Z kolei Morawiecki dziękował za „zaproszenie na kolejne konsultacje, które cementują naszą przyjaźń”. – Po 24 lutego tego roku wiemy doskonale, że agresywna polityka Rosji stanowi zagrożenie dla całej Europy, dla całego świata. Ta agresywność jest czymś, co w historii ostatnich stuleci bardzo często dawało się nam we znaki, właśnie i Litwie i Polsce – powiedział szef polskiego rządu w Wilnie. Morawiecki zaznaczył, że spotkanie odbywa się „w przededniu rocznicy bardzo tragicznej dla Polski”. – 17 września 1939 Polska została napadnięta przez Związek Radziecki, po 1 września, który oznaczał początek II wojny światowej – przypomniał.

Morawiecki: Nasi konkurenci polityczni ręka w rękę grali do muzyki granej w zachodniej Europie

– Polska i Litwa długo żyły w cieniu Rosji. Bardzo często przestrzegaliśmy naszych partnerów zachodnich przed ryzykami, przed ustępstwami, które wiążą się z agresywną polityką rosyjską, ale niestety trzeba było zdarzeń ostatnich miesięcy, żeby Europa Zachodnia, żeby cały świat przyznał nam rację – stwierdził premier. Następnie zacytował niedawną wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która przyznała rację Polsce.

– To delikatnie powiedziane, ponieważ były i w Polsce i na Litwie siły polityczne, które także współgrały z tą polityką, która była obecna w Europie Zachodniej i to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nasz rząd bardzo jednoznacznie wskazywał na te ryzyka, a nasi konkurenci polityczni niestety ręka w rękę grali do muzyki granej w zachodniej Europie. Tej muzyki ustępstw, muzyki z niedawnej przeszłości. Oby ta muzyka i polityka ustępstw była jak najszybciej polityką należącą do przeszłości – mówił Morawiecki.

„Dziś stoimy przed wielkim, geopolitycznym zakrętem”

Premier wskazał, że „dziś stoimy przed wielkim, geopolitycznym zakrętem, przed ogromnym wyzwaniem przebudowy architektury bezpieczeństwa: wewnętrznego i zewnętrznego, bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego”. – Poświęciliśmy tym zagadnieniom ogromną część naszych spotkań – relacjonował. – Rosję trzeba i można powstrzymać – to robią Ukraińcy na polu bitwy, ale też robi to rząd litewski i rząd polski, tłumacząc naszym partnerom w Europie Zachodniej, jak ta polityka powinna wyglądać, żeby już nigdy nie być przedmiotem rosyjskiego szantażu – stwierdził.

Morawiecki dziękował premier i prezydentowi Litwy za to, że „ponad pewnymi problemami, które zawsze nawet w rodzinie się zdarzają, potrafimy patrzeć dalej i wypracować wspólny mechanizm walki o tę nową architekturę bezpieczeństwa, która jest wielką szansą na zdrowy rozwój”. Dodał też, że oba kraje „nie dają się skłócić”. – My razem, Polska i Litwa, ramię w ramię działamy w Brukseli, Waszyngtonie i Kijowie, pomagając naszym przyjaciołom, żeby ta nowa architektura bezpieczeństwa stanowiła fundament przyszłego dobrobytu i spokojnego rozwoju naszych dwóch wspaniałych narodów – podkreślił Morawiecki.

