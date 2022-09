Mateusz Morawiecki skomentował wystąpienie Donalda Tuska. Jest mowa o „diable”

„Jak patrzę na wystąpienie w Poczdamie to przypomina mi się powiedzenie: Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni…” – napisał w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wystąpienia Donalda Tuska.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Morawiecki użył w odniesieniu do Tuska powiedzenia o „diable ubranym w ornat”. Posłużył się nim też w maju tego roku, krytykując wypowiedzi lidera PO dotyczące sprzedaży przez rząd części stacji benzynowych Lotosu. – To chyba w „Potopie” Zagłoba powiedział: „diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni”. To mniej więcej tyle mogę powiedzieć na temat dzisiejszych wypowiedzi pana Tuska – powiedział wówczas Morawiecki w wywiadzie dla TVP Info.

Wystąpienie Donalda Tuska w Poczdamie

Były premier wystąpił w czwartek w Poczdamie gali, w czasie której zostało wręczone wyróżnienie M100 Media Award, przyznawane za obronę wolności mediów i słowa oraz wkład w umacnianie zasad demokracji i wzajemnego zrozumienia w Europie. W tym roku przyznano ją narodowi ukraińskiemu, a Tusk wygłosił laudację.

– Kiedy słyszę słowa, że Europa i Niemcy powinny posłuchać Polski już wiele lat temu, mam gorzką satysfakcję. Mieliśmy rację, kiedy namawialiśmy was w 2008 r., a byłem wtedy premierem, aby przyjąć Ukrainę do NATO; kiedy ostrzegaliśmy przed konsekwencjami Nord Stream 2, albo kiedy starałem się w 2014 r. przekonać do europejskiej unii energetycznej. Czasu nie cofniemy, więc zróbmy co się da i co trzeba zrobić teraz. Mówmy o natychmiastowym zwiększeniu dostaw broni dla Ukrainy, gwarancjach politycznych wstąpienia Ukrainy do UE najszybciej jak to możliwe po zakończeniu wojny, wróćmy do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO – mówił lider PO.

Były premier podkreślił też, że „nie ma żadnego powodu, aby w pomoc Ukrainie takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy angażowały się mniej niż USA, Polska czy państwa bałtyckie”. – Putin zaatakował Ukrainę, ale jest to przecież atak na całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową. Tylko polityczni ślepcy mogą dziś wypierać fakt że Rosja, różnymi środkami, prowadzi od dawna wojnę z NATO i z UE – wskazał, podkreślając, że „politycznie nie ma dla nas innego wyboru niż jednoznaczne zaangażowanie się po stronie Ukrainy”.

