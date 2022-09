Wpadka Władimira Putina. Pomylił funkcję Erdogana

Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan spotkali się w Samarkandzie w Uzbekistanie, gdzie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ukraińska agencja Unian zauważa, że w czasie otwartej dla kamer części rozmowy prezydent Rosji zaliczył wpadkę. Putin błędnie nazwał Erdogana premierem, a ten jest prezydentem Turcji.

Rozmowa przywódców twarzą w twarz miała trwać około 40 minut i miała dotyczyć przede wszystkim kwestii umowy zbożowej.

Putin chwali Erdogana

Z kolei Reuters informuje, że Putin pochwalił wysiłki Erdogana na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, ale powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie jest przygotowany do prowadzenia rozmów pokojowych. Przemawiając na szczycie w Uzbekistanie, prezydent Rosji powiedział, że jego turecki odpowiednik zawsze proponował spotkania z Zełenskim – chociaż nie zrobił tego tym razem na spotkaniu w Samarkandzie. Stwierdził też, że Erdogan wniósł „znaczny wkład” w próby zakończenia konfliktu.

Deklaracja prezydenta Rosji

Kwestia wojny na Ukrainie pojawiała się też podczas piątkowego spotkania Putina z premierem Indii. Narendra Modi powiedział prezydentowi Rosji, że teraz nie czas na wojnę, a bezpieczeństwo w kwestii dostępu do żywności, nawozów i paliw to obecnie jeden z głównych, światowych problemów. – Znam twoje stanowisko w sprawie konfliktu, twoje obawy, które stale wyrażasz. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej to się skończyło. Niestety strona przeciwna odmówiła udziału w negocjacjach i ogłosiła, że chce osiągnąć swoje cele środkami wojskowymi, jak mówią, na polu bitwy – powiedział Putin, cytowany przez Reutersa.

