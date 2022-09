Joe Biden ostrzega Władimira Putina. Trzy razy powtórzył trzy słowa

W wywiadzie dla dla programu „60 Minutes” na antenie CBSNews Joe Biden mówił między innymi o sukcesie ukraińskiej kontrofensywy i niebezpieczeństwach, które może ona nieść za sobą.

Joe Biden ostrzega Władimira Putina

Scott Pelley zapytał prezydenta USA, co by powiedział Władimirowi Putinowi, gdyby ten rozważał użycie broni chemicznej lub taktycznej broni jądrowej. – Nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego – powtórzył trzykrotnie Biden – To zmieniłoby oblicze wojny w Ukrainie na coś, co nie wydarzyło się od II wojny światowej – dodał amerykański przywódca.

Prezydent nie odpowiedział jednak na pytanie o to, jakie byłyby konsekwencje przekroczenia tej linii, zapowiedział jednak, że one nastąpią. – Myślisz, że powiedziałbym ci, gdybym wiedział dokładnie, co by to było? Oczywiście, nie powiem ci. To będzie miało konsekwencje – zaznaczył. – Staną się na świecie pariasem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I w zależności od zakresu tego, co zrobią, określona zostanie reakcja – powiedział Biden.

Zagrożenie ze strony Rosji

W niedawnym artykule opublikowanym przez ukraińską, państwową agencję Ukrinform, dowódca Ukraińskich Sił Zbrojnych gen. Walerij Załużny wskazał, że „istnieje bezpośrednie zagrożenie użycia, w pewnych okolicznościach, taktycznej broni jądrowej przez rosyjskie siły zbrojne”.

„Walki na terytorium Ukrainy pokazały już, jak bardzo Federacja Rosyjska lekceważy kwestie globalnego bezpieczeństwa jądrowego nawet w wojnie konwencjonalnej. W szczególności od lipca 2022 r. wojska rosyjskie utworzyły bazę wojskową w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej z ciężką artylerią, w tym wyrzutniami rakiet BM-30 Smerch” – wskazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny. Według niego „nie można także całkowicie wykluczyć możliwości bezpośredniego zaangażowania w taki ograniczony nuklearny konflikt wiodących państw świata”. W takim wypadku, jak napisał, „perspektywa wybuchu trzeciej wojny światowej staje się wprost widoczna”.

Czytaj też:

Amerykanie nie mają wątpliwości. Władimir Putin jest „pod presją”