Ambasador Niemiec reaguje na materiał TVP Info. „Takie przedstawienie sprawy i interpretacja są absolutnie błędne”

W piątek w Poczdamie odbyła się gala M100 Media Award. W tym roku prestiżowa nagroda została przyznana narodowi ukraińskiemu. W czasie uroczystości przemówienia wygłosili kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

TVP Info przeinaczyło słowa Scholza

Relacjonując wydarzenie, TVP Info skupiło się przede wszystkim na wyrwanym z kontekstu fragmencie wystąpieniu Scholza. Telewizja Publiczna przygotowała materiał, w którym stwierdziła, że kanclerz Niemiec groził Polsce i straszył rewizją granic i powiązała to z kwestią reparacji.

– Chciałbym powiedzieć tutaj właśnie, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt, że raz na zawsze ustalona jest granica Polski i Niemiec po setkach lat naszej historii. Nie chciałbym, żeby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, żeby wprowadzić tutaj rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne — brzmiał fragment przemówienia Scholza, przytoczony przez TVP Info.

Wcześniej kanclerz Niemiec zwracał uwagę na znaczenie bezpieczeństwa we wspólnej Europie i podkreślał, że Ukraina należy do Europy, wskazując że to Putin chce zmiany granic. – Gdyby w Europie i na całym świecie jacyś ludzie zaglądali do podręczników i twierdzili, że kiedyś granice przebiegały inaczej i teraz trzeba je przesunąć, gdzie byśmy się znaleźli? – powiedział, zanim zwrócił się do Tuska. Materiał TVP skrytykował na Twitterze nawet korespondent telewizji publicznej w Berlinie Cezary Gmyz, który stwierdził, że „ktoś nie zrozumiał ani znaczenia ani kontekstu tej wypowiedzi i rozpętał burzę”.

Ambasador Niemiec reaguje

Na materiał TVP stanowczo zareagował też ambasador Niemiec w Warszawie Thomas Bagger. „Takie przedstawienie sprawy i interpretacja są absolutnie błędne. Jest wręcz przeciwnie. 15.09., odnosząc się do wojny napastniczej Rosji na Ukrainę, kanclerz po raz kolejny jasno powiedział, że nienaruszalność granic i integralność terytorialna stanowią podstawę ładu międzynarodowego” – napisał dyplomata na Twitterze. „Kto chce dobrego sąsiedztwa, powinien dokładniej słuchać” – podkreślił Bagger i zacytował fragment przemówienia Scholza.

„«Traktaty, które Willy Brandt i inni wynegocjowali oraz fakt, że teraz jest jasne i ostatecznie ustalone, że granica między Niemcami i Polską jest tam, gdzie jest, po tych setkach lat historii. I nie chcę, aby jacyś ludzie znowu znaleźli w książkach do historii pretekst do rewizjonistycznych dążeń. Pokój opiera się na tym, że granice są niepodważalne. Musimy być co do tego zgodni» - powiedział kanclerz Niemiec” – zacytował ambasador.

