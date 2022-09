Wpadka Mateusza Morawieckiego. Przez pomyłkę skrytykował PiS

Huczne otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej odbyło się w sobotę. W uroczystości wzięli najważniejsi politycy na czele z Andrzejem Dudą, Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim. Oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego poprzez uruchomienie śluzy dokonał wiceminister Marek Gróbarczyk, odpowiedzialny za inwestycję. – Mam honor ogłosić, że droga wodna łączący Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim została otwarta – oświadczył. Pierwszą jednostką, która przepłynęła kanałem był statek Zodiak II.

Przekop Mierzei Wiślanej otwarty

W czasie uroczystości głos zabrał prezydent, premier i prezes PiS. Andrzej Duda stwierdził, że „Polska zwycięża” i przekonywał, że „od tego, by ładować wielkie statki mamy inne miejsca”, a w przekopie Mierzei „chodziło o to, by symbolicznie ta droga była otwarta, by nie pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny”. Z kolei Jarosław Kaczyński powiedział, że jest środowisko „po raz kolejny udowadnia, że jesteśmy poważnym państwem”.

Szerokim echem odbiło się wystąpienie Morawieckiego, w którym zaatakował lidera PO Donalda Tuska. – Zrywamy dzisiaj ostatnie pęta zależności od Związku Radzieckiego, a później Rosji, symbolicznie właśnie dzisiaj. (...) To my stoimy na straży niezależności i suwerenności państwa polskiego i polskich szans – mówił premier.

Wpadka premiera

Szef rządu zaliczył też jednak wpadkę – chciał uderzyć w opozycję, a przez pomyłkę powiedział, że „symbolem uzależnienia gazowego” jest rząd PiS. – Pozbywamy się innej zależności. Także tej, której symbolem jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, a inicjatorem był prezydent Lech Kaczyński. Czyli tego uzależnienia gazowego. Tego, które dzisiaj dusi Europę, niszczy wzrost gospodarczy, kreuje inflację i tworzy gigantyczne napięcia. Napięcia, które są nadzieją dla Putina– powiedział Morawiecki. Niefortunny fragment wypowiedzi Morawieckiego wychwycili internauci, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych.

