Transmisja z pogrzebu Elżbiety II w polskich telewizjach. Gdzie i o której oglądać relacje z uroczystości ?

8 września świat obiegła smutna wiadomość o śmierci brytyjskiej królowej. Elżbieta II była najdłużej panującą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. W uroczystościach pogrzebowych, które zaplanowano na 19 września weźmie udział wielu światowych polityków m.in. prezydent USA Joe Biden, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Wielkiej Brytanii Liz Truss a także Andrzej Duda z Agatą Kornhauser-Dudą. Do Londynu przyleciała także Ołena Zełenska.

Pogrzeb Elżbiety II. Gdzie i o której oglądać transmisję?

Kondukt żałobny, w którym pójdą też m.in. król Karol III oraz członkowie rodziny królewskiej, wyruszy z pałacu dokładnie o 11.44 czasu polskiego. Nabożeństwo rozpocznie się równo 16 minut później. Relację na żywo będzie można oglądać w kilku polskich telewizjach. Specjalny program od 11:30 będzie emitowany w TVP1 oraz TVP Info. Materiały z Wielkiej Brytanii przygotują m.in. Karolina Pajączkowska, Dariusz Bohatkiewicz i Marcin Czapski. Telewizja publiczna zaplanowała także na poniedziałek 19 września specjalne wydanie Wiadomości.

Już o 10 specjalne pasmo „Pożegnanie królowej" rozpocznie się w TVN24. Program poprowadzi Dagmara Kaczmarek-Szałkow a relacje z Londynu będzie opracowywał stały korespondent „Faktów” Maciej Woroch.

Transmisję z pogrzebu królowej planuje także Polsat News. Stacja wysłała do Londynu Stanisława Wryka i Agnieszkę Laskowską.

BBC World News rozpocznie swoją relację o 11.44 czasu polskiego. To właśnie wtedy trumna z ciałem monarchini zostanie przeniesiona w uroczystej procesji z Palace of Westminster do Westminster Abbey. Transmisja będzie w języku angielskim.

