Janusz Wojciechowski tłumaczy się z głosowania ws. Węgier. „Moje stanowisko w tej sprawie nie różniło się od...”

W ubiegłą niedzielę, 18 września, na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisja Europejska zagłosowała za wnioskiem o obcięcie funduszy unijnych dla Węgier.

Pierwsza taka decyzja w historii

Blokada ma dotyczyć 65 proc. środków z trzech programów polityki spójności o wartości 7,5 mld euro, co stanowi ok. 5 proc. szacowanego PKB Węgier na ten rok. To pierwsza sytuacja w historii, gdy Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie mechanizmu „pieniądze za praworządność”.

Węgrom zarzucono nieprawidłowości w dysponowaniu wspólnotowymi pieniędzmi. Mają one polegać przede wszystkim na braku mechanizmów, skutecznie zapobiegających korupcji w kwestii zamówień publicznych.

– Chodzi o naruszenia praworządności, które zagrażają wykorzystaniu i zarządzaniu funduszami UE. Nie możemy stwierdzić, że budżet UE jest wystarczająco chroniony – oświadczył unijny komisarz ds. budżetu Johannes Hahn.

Budapeszt i Bruksela osiągną porozumienie?

Wniosek Komisji Europejskiej jest jedynie rekomendacją i nie wywołuje skutków prawnych. Musi jednak zostać rozpatrzony przez Radę Unii Europejskiej, która ma miesiąc na przegłosowanie albo odrzucenie go kwalifikowaną większością głosów.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska będzie sprzeciwiać się zablokowaniu funduszy dla Węgier. Jednocześnie oznajmił, że konflikt na linii Bruksela-Budapeszt powinien zostać wkrótce zażegany.

– To sprawa dla nas oczywista. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że informacje, które płyną do nas z Budapesztu i z Brukseli są takie, że premier Orban i administracja rządu węgierskiego przygotowała plan porozumienia z Komisją Europejską – zadeklarował Morawiecki.

„Za” głosował również komisarz z Polski. Dlaczego?

Wniosek w sprawie zablokowania funduszy dla Węgier został przyjęty jednomyślnie przez kolegium unijnych komisarzy. Wśród nich był również polityk z Polski. Chodzi o Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wojciechowski opublikował wpis na Twitterze, w którym podkreślił, że za przyjęciem wniosku głosował również komisarz pochodzący z Węgier. W dyskusji pod wpisem skwitował, że nie chciał być „bardziej węgierski od samych Węgrów”.

„Po pierwsze, moje stanowisko w tej sprawie nie różniło się od stanowiska komisarza z Węgier. Po drugie, Węgry współpracują z Komisją Europejską nad rozwiązaniem tej sprawy, perspektywy są optymistyczne. Po trzecie, nie ma analogii między sytuacją Polski i wnioskiem dotyczącym Węgier” — skomentował Wojciechowski.

