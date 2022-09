Jolanta Kwaśniewska pokazała prezent od Elżbiety II. „Byłam przekonana, że to jest spódniczka dla mojego męża”

Jolanta Kwaśniewska wspominała w „Kropce nad I” w TVN24 Elżbietę II, której pogrzeb odbył się w poniedziałek. Była pierwsza dama pokazała też na antenie pamiątkę po królowej – granatowy szal w kratę. – To jest coś, z czego jestem ogromnie dumna. To jest szal, który Jej Wysokość podarowała mi w czasie pierwszej wizyty – wyjaśniła.

– Przyznam szczerze, że byłam przekonana, że to jest spódniczka dla mojego męża – powiedziała Kwaśniewska. Była pierwsza dama przyznała, że prezent od królowej to „skarb”, który przechowuje „zawinięty w bibułki, w pergamin”. – Pierwszy raz go pokazuję i ogromnie się cieszę. Będę się nim otulała, myśląc najcieplej o królowej – dodała.

Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy gościli królową Elżbietę II w 1996 r., w czasie jej jedynej wizyty w Polsce.

Pogrzeb królowej Elżbiety II

Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II trwały w poniedziałek przez cały dzień. O godz. 11.44 czasu londyńskiego kondukt wyruszył z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego. W samo południe rozpoczęła się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a. W nabożeństwie uczestniczyło około 2 tys. osób, w tym liczne delegacje zagraniczne. Obecni byli m.in. prezydent USA Joe Biden z małżonką, prezydent Francji Emmanuel Macron z małżonką i premier Kanady Justin Trudeau z małżonką. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą.

Następnie kondukt przeszedł ulicami Londynu, mijając między innymi Pałac Buckingham, do Wellington Arch, skąd karawan wyjechał na zamek Windsor. Wzdłuż trasy ustawiły się tłumy Brytyjczyków. Przed godziną 18 trumna z ciałem Elżbiety II została opuszczona do krypty w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor, a o godz. 19.30 została złożona w grobie.

