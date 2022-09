Donald Tusk przestrzega na spotkaniu liderów opozycji. „Wtedy będziemy wstydzić się do końca życia”

Donald Tusk wziął udział w spotkaniu liderów opozycji, do którego doszło na zaproszenie byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Lider PO swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, dlaczego powstało NATO. – To jest opisane niezwykle precyzyjnie, jednym zdaniem w preambule do Traktatu Północnoatlantyckiego. Nasze narody i państwa zjednoczyły się ponieważ są – i tu cytuję – zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizacje swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności, wolności jednostki i rządów prawa. To nie jest slogan – powiedział Donald Tusk.

Tusk na spotkaniu liderów opozycji. „Nie możemy zapomnieć o Lechu Wałęsie”

W dalszej części swojego wystąpienia lider PO wspomniał o Lechu Wałęsie. – Kiedy mówimy o ojcach założycielach polskiej obecności w NATO, to nie możemy zapomnieć o Lechu Wałęsie, który symbolizuje wysiłek milionów Polaków, wtedy kiedy wiązało się to z poważnym ryzykiem, bo tylko ten wysiłek i także bohaterstwo, bo tamten czas wymagał niestety od licznych Polaków bohaterstwa i cierpienia, to stało się fundamentem naszej obecności w NATO – kontynuował.

– Przypominam o tym nie dlatego, że to jest także w jakimś sensie moja osobista historia, ale dlatego że to polskie doświadczenie, podobnie jak dzisiaj ukraińskie doświadczenie, pokazuje bardzo wyraźnie, że nikomu nic nie należy się za darmo, że wielkie rzeczy, wielkie polityczne przełomy takie jak przystąpienie Polski do NATO, jak odzyskanie niepodległości w pierwszym rzędzie, one wymagają poświęcenia i determinacji. Nam nikt niczego nie dał bez naszego wysiłku i w odpowiednim momencie (…) pełnego zjednoczenia wokół ważnych spraw – podkreślił.

Donald Tusk z apelem do „ludzi dobrej woli”. Wskazał „pokusę”

Donald Tusk mówił także o bohaterstwie Ukraińców i walce tego narodu w imię niepodległości swojej ojczyzny. – Atak Putina i Rosji na Ukrainę to jest nie tylko atak na integralność i suwerenność Ukrainy, ale to jest także atak na te wszystkie fundamenty świata Zachodu – w sensie politycznym – do którego Ukraina także chce przynależeć – powiedział lider PO.

– Jeśli nasze zwycięstwo, w które głęboko wierzę, które – myślę – możemy wspólnie Polakom dziś obiecać, jeśli to nasze zwycięstwo nie będzie oznaczać wspólnej determinacji przeciwko temu wszystkiemu, co Polskę, Europę, świat Zachodu chce pogrążyć w chaosie, dezorientacji, niepewności, to wtedy będziemy wstydzić się do końca życia, że nie potrafiliśmy sprostać tym oczekiwaniom i nadziejom – stwierdził Donald Tusk podczas spotkania z liderami opozycji.

Na zakończenie lider PO zaapelował do „ludzi dobrej woli” w Polsce. – Jest to apel o to, żebyście nigdy nie ulegli pokusie szukania gdzieś fałszywej drogi środka: pomiędzy złem a dobrem, autorytaryzmem a demokracją, uczciwością a korupcją – powiedział.

