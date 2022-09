Spotkanie szefów dyplomacji V4 bez przedstawiciela Węgier. Jest komentarz polskiego MSZ

W Nowym Jorku doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych państw V4, ale nie uczestniczył w nim przedstawiciel Węgier. Jaki był powód? – To już wie najlepiej minister Szijjarto. On jest tutaj w Nowym Jorku i liczymy na spotkanie z węgierskim ministrem – przekazał Łukasz Jasina w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

W poniedziałek 19 września Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Nowym Jorku w związku z 77. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szef polskiego MSZ odbył szereg spotkań, w tym z ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej, a głównym tematem rozmowy była wielosektorowa polsko-koreańska współpraca polityczna i gospodarcza. Zbigniew Rau rozmawiał także m.in. z ministrem spraw zagranicznych Armenii. Politycy poruszyli wątki dotyczące relacji dwustronnych oraz sytuacji regionu Kaukazu Południowego. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw V4. Nie było przedstawiciela Węgier W Nowym Jorku odbyło się także spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw V4. Jak się jednak okazuje, przybrało ono nietypową formułę. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przekazał, że co prawda w rozmowie ministrów uczestniczył nowy szef słowackiej dyplomacji, ale nie było przedstawiciela Węgier Petera Szijjarto. Jaki był powód tej nieobecności? – To już wie najlepiej minister Szijjarto. On jest tutaj w Nowym Jorku i liczymy na spotkanie z węgierskim ministrem – przekazał Łukasz Jasina w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się także do doniesień medialnych, z których wynika, że Węgry planują zablokowanie przedłużenia europejskich sankcji przeciwko Rosji. Łukasz Jasina podkreślił, że poglądy Polski i Węgier w tej sprawie się różnią. – Przesadne zbliżenie w tej sprawie nie następuje – stwierdził. Czytaj też:

