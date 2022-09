Rafał Trzaskowski rusza w Polskę. Zacznie od „twierdzy PiS”

Prezydentowi stolicy w rozpoczynającym się we wtorek o 18.00 spotkaniu towarzyszyć będą posłowie Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Czesław Mroczek. Dołączy do nich Elżbieta Lanc, członkini zarządu samorządu Mazowsza.

- Będziemy rozmawiać np. o Krajowym Planie Odbudowy. Bo to niewielkie miasta takie jak Węgrów, najmocniej odczują brak środków z UE - powiedziała „Wyborczej” Barbara Nowacka. Unijne pieniądze to konik Trzaskowskiego, potrafi o nich rozmawiać z pasją i zaangażowaniem. - Ale będzie i o strategiach wyborczych, edukacji o prawach kobiet czy campusie jako formie mobilizacji - dodaje Nowacka.

Trzaskowski rusza do „twierdzy Prawa i Sprawiedliwości”

„Wyborcza” zwraca uwagę, że Węgrów to wyborcza twierdza PiS na Mazowszu. W wyborach prezydenckich 2020 r. Andrzej Duda wygrał w powiecie węgrowskim z Trzaskowskim w proporcjach 70,8 do 29,2.

Gazeta zauważa, że plan Trzaskowskiego sprawia wrażenie rozpoczęcia kampanii wyborczej, choć do wyborów parlamentarnych - jeśli odbędą się w ustawowym terminie - jest jeszcze ponad rok. Jednak w objazd mniejszych miejscowości ruszył już Donald Tusk, lider PO. To on znalazł się na czele najnowszego sondażu.

Start kampanii wyborczej?

Na podobny krok zdecydowali się wcześniej Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje Polskie Radio, prezes PiS będzie miał w ciągu najbliższych dwóch tygodni spotkania z mieszkańcami sześciu miast „W środę złoży wizytę w Siedlcach, w sobotę, 24 września – we Wrocławiu, natomiast w niedzielę pojawi się na Opolszczyźnie. Kolejne spotkania odbędą się w środę (28 września) i weekend (1-2 października).

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że PiS i Solidarna Polska mogą liczyć na 31,6 proc. poparcia (spadek o 3,3 pkt. procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem). Nieznaczny spadek odnotowała też Koalicja Obywatelska (0,4 pkt. Proc.). Chce na nią głosować 26,1 proc. wyborców. Podium zamyka partia Szymona Hołowni.

