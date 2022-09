Kolejne ograniczenie dla Rosjan? Finlandia może dołączyć do krajów bałuckich i Polski

W Finlandii ograniczenie wjazdu Rosjan do kraju można wprowadzić na poziomie ustawodawstwa krajowego. Według Tuomasa Pöystiego rząd powinien przestudiować i rozważyć krajowe przepisy dotyczące sankcji, na podstawie których można również ograniczyć wjazd do kraju.

Fińskie ministerstwo spraw zagranicznych uznało, że decyzja o zaprzestaniu rozpatrywania wiz turystycznych dla Rosjan lub całkowitym uniemożliwieniu im wjazdu do kraju z taką wizą byłaby sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Agencja STT wskazuje, że taki wniosek płynie z sierpniowej notatki resortu, w której omówiono możliwości ograniczenia wjazdu dla Rosjan. Z kolei kanclerz sprawiedliwości stoi na stanowisku, że wprowadzenie ogólnych ograniczeń dla osób przybywających z określonego kraju jest możliwe w wyjątkowych przypadkach.

Polska ograniczyła wyjazd Rosjan do kraju

Gdyby Finlandia zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń to dołączyłaby do reszty krajów bałtyckich i Polski, które już zastosowały takie rozwiązania. W poniedziałek szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie zaostrzające ograniczenie wjazdu obywateli Rosji do Polski. Minister zaznaczył, że to "efekt wspólnych uzgodnień Polski, Estonii, Litwy i Łotwy”. „Tylko szerokie, dotkliwe sankcje mogą w zdecydowany sposób uderzyć w reżimu Putina” – dodał Kamiński.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra do odwołania ograniczony został ruch graniczny w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej na drogowych, kolejowych, rzecznych, lotniczych i morskich przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski.

Czytaj też:

Były doradca Władimira Putina o użyciu broni jądrowej przez Rosję. „Polska powinna być przygotowana”