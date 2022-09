Żaryn informuje o kampanii przemytników. „Cudzoziemcy mieliby ruszyć w najbliższych dniach”

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP Stanisław Żaryn poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczętej przez przemytników ludzi kampanii.

„W mediach społecznościowych identyfikowana jest kampania informująca o akcji masowego przemytu ludzi do Europy (gł. szlakiem bałkańskim). Cudzoziemcy mieliby ruszyć w najbliższych dniach” – napisał Żaryn. „Organizatorzy marszu na Europę już prowadzą kampanię informacyjną, która ma wywrzeć presję na rządy państw europejskich. Jej autorzy mają świadomość, że presja społeczna w krajach Zachodu działa na korzyść organizatorów przemytu” – dodał.

Przemytnicy ludzi rozpoczynają kampanię. „Ten sam mechanizm stosowano w Polsce”

Żaryn przywołał w tym miejscu kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią, który rozpoczął się w 2021 roku.

„Ten sam mechanizm stosowano w Polsce w 2021 roku, gdy granica Polski z Białorusią była szturmowana przez cudzoziemców w ramach szlaku migracyjnego zarządzanego przez białoruskie służby” – napisał sekretarz stanu w KPRM. „Działania te były wspierane mechanizmami presji psychologicznej, która miała na celu wywieranie wpływu na rząd RP, by zaakceptował szlak nielegalnej migracji destabilizujący państwo”.

Do swojego wpisu Żaryn dołączył grafikę z napisem „Organizatorzy szlaków nielegalnej migracji do Europy sięgają po narzędzia presji informacyjnej, by wymusić na Zachodzie zgodę na przyjmowanie migrantów ekonomicznych. Manipulacja społeczeństwami Zachodu to gra przemytników”.

