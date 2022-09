Węgry przeciwne sankcjom wobec Rosji. „UE powinna przestać wspominać o ósmym pakiecie”

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto stwierdził we wtorek 20 września, że Unia Europejska nie powinna rozważać nowych sankcji wobec Rosji, ponieważ to tylko pogłębiłoby kryzys energetyczny i zaszkodziłoby Europie.

Węgry zablokują kolejny pakiet sankcji na Rosję? „Pogorszyłyby jedynie kryzys dostaw energii”

„Unia Europejska powinna przestać wspominać o ósmym pakiecie sankcji, powinna przestać zapowiadać środki, które pogorszyłyby jedynie kryzys dostaw energii” – powiedział szef węgierskiego MSZ cytowany przez Agencję Reutera.

Jak przypomina portal Euroactiv.pl, węgierski minister jeszcze pod koniec sierpnia zapowiadał, że Węgry „nie są gotowe” na negocjowanie kolejnych sankcji energetycznych przeciw Rosji. Rząd Victora Orbana uważa, że sankcje bardziej uderzają w Europę niż Rosję, a dalsze ich zaostrzanie byłoby „wbrew zdrowemu rozsądkowi”.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw V4 bez przedstawiciela Węgier

We poniedziałek 19 września w Nowym Jorku odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw V4. Jak się jednak okazuje, przybrało ono nietypową formułę. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przekazał, że co prawda w rozmowie ministrów uczestniczył nowy szef słowackiej dyplomacji, ale nie było przedstawiciela Węgier Petera Szijjarto. Jaki był powód tej nieobecności? – To już wie najlepiej minister Szijjarto. On jest tutaj w Nowym Jorku i liczymy na spotkanie z węgierskim ministrem – przekazał Łukasz Jasina w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się także do doniesień medialnych, z których wynika, że Węgry planują zablokowanie przedłużenia europejskich sankcji przeciwko Rosji. Łukasz Jasina podkreślił, że poglądy Polski i Węgier w tej sprawie się różnią. – Przesadne zbliżenie w tej sprawie nie następuje – stwierdził.

