Niemcy wieszczą porażkę Polski. „To jest obraza”

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w komentarzu jednego z publicystów wrócił do kwestii reparacji wojennych wysuwanych przez Polskę za straty poniesione w wyniku drugiej wojny światowej. Reinhard Mueller swój tekst rozpoczyna od nawiązania do słynnego listu polskich biskupów z 1965 r. do swoich niemieckich odpowiedników, w którym padło zdanie „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. Dziennikarz jest poruszony tymi słowami.

Krytyka Polski ws. reparacji wojennych. Przywołano słynne słowa polskich biskupów

Autor komentarza wyjaśnił, że było to zdanie Kościoła, a nie gest państwa, ale ono pokazywało, że „nawet wtedy niektórzy byli o wiele dalej niż polski rząd i Sejm dzisiaj”. W „FAZ” podkreślono, że „o ile słuszne jest nazwanie winy, to przeliczanie jej na roszczenia pieniężne jest dyskusyjne i zagraża spójności europejskiej”.

Według niemieckiego komentatora żądanie reparacji przez Polskę byłoby zrozumiałe w latach 50., 60., a nawet 80., a obecnie „jest wręcz obrazą”. Dziennik przypomina, że sprawa reparacji została zakończona za sprawą podpisanego w 1990 roku traktatu dwa plus cztery. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza, że rządy Polski i Niemiec w końcu uregulowały „kwestie majątkowe”. Dodaje, że nasz kraj ma prawo iść do sądu, ale „to się nie uda”.

Wojna Władimira Putina na Ukrainie. Niemiecki dziennik oburzony

Dziennikarz stwierdził, że „powtarzanie roszczeń wobec zaprzyjaźnionego sąsiada z Europy, które zostały odrzucone w kontekście wyjaśnionej sytuacji prawnej, jest więcej niż nieprzyjazne”. Autor komentarza jest oburzony porównywaniem tej sytuacji do rosyjskiej inwazji na Ukrainę wywołanej przez Władimira Putina.

„FAZ” przypomina, że Niemcy wielokrotnie próbowały zadośćuczynić Polsce oraz, co często jest pomijane, stracili jedną czwartą swojego terytorium. Dodatkowo około 12 milionów zostało zabitych lub wypędzonych ze swojej ojczyzny. Autor komentarza podsumował, że Polska otrzymała od Niemiec miliardy euro w ramach Unii Europejskiej. Przyznał, że mówienie o „skradzionych możliwościach rozwoju jest słuszne, ale w takim wypadku roszczenia byłyby na całym świecie”.

