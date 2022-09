„Chwyt psychologiczny”, „Z mobilizacją jest jak z ciążą…”. Reakcje na orędzie Putina

W środę rano Władimir Putin wygłosił pierwsze od wybuchu wojny orędzie do narodu. Rosyjski prezydent ogłosił częściową mobilizację, która wchodzi w życie już tego samego dnia. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – oświadczył. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował z kolei, że decyzja o mobilizacji może dotyczyć 300 tys. obywateli Rosji. Putin podkreślał też, że cele „operacji specjalnej” pozostają niezmienne.

Orędzie Putina. Doradca Zełenskiego: Próba usprawiedliwienia porażki

W komentarzu dla Reutersa doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak ocenił, że to „całkowicie przewidywalny apel, który wygląda bardziej na próbę usprawiedliwienia własnej porażki”. „Wojna najwyraźniej nie przebiega zgodnie z rosyjskim scenariuszem i dlatego wymagała od Putina podjęcia niezwykle niepopularnych decyzji w celu mobilizacji i poważnego ograniczenia praw ludności” – dodał.

Pierwsze reakcje zachodnich polityków

Pierwsze reakcje płyną też ze świata. „Oczywiście jest to coś, co powinniśmy traktować bardzo poważnie, ponieważ, wiesz, nie mamy kontroli. Nie jestem też pewna, czy on ma kontrolę, naprawdę. To jest oczywiście eskalacja” – powiedziała w rozmowie ze Sky News Gillian Keegan z brytyjskiego MSZ. Z kolei w rozmowie z BBC stwierdziła: „To mrożące krew w żyłach... To poważna groźba, ale taka, która już wcześniej padła”.

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck stwierdził, że to „kolejny zły krok ze strony Rosji”. „Oczywiście będziemy dyskutować i konsultować się politycznie, jak na niego zareagować” – dodał, cytowany przez Reutersa.

Premier Czech Petr Fiala oświadczył, że ogłoszona przez Putina mobilizacja jest „próbą dalszej eskalacji wojny Rosji z Ukrainą i jest kolejnym dowodem na to, że Rosja jest jedynym agresorem”. Dodał też, że „we własnym interesie musimy kontynuować pomoc Ukrainie”.

Z kolei korespondent „The Financial Times” Henry Foy zwraca uwagę na Twitterze, że w czasie, gdy wyemitowano orędzie Putina, wielu przywódców państw zachodnich jest w USA na szczycie ONZ. „To nie jest dobry moment, żeby prawie całe kierownictwo NATO/UE spało w Nowym Jorku” – napisał.

Fala komentarzy w Polsce

Orędzie prezydenta Rosji jest szeroko komentowanie w mediach społecznościowych, także przez polskich dziennikarzy, publicystów i polityków. „Putin chce rzucić na front dodatkowo 300 tys. żołnierzy. Powtarzam od dawna: to dla niego wojna o wszystko, warunkiem rosyjskiej porażki w tej wojnie jest załamanie wewnętrzne reżimu. Dla wszystkich, którzy sądzili, że ofensywa ukraińska w obw. charkowskim cokolwiek przesądza” – skomentował Adam Eberhardt, ekspert od spraw wschodnich i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

„Warto też obserwować ruchy na Białorusi”

„Putin przemówił. Zmobilizowani zostaną rezerwiści, osoby po służbie w wojsku oraz wszyscy, którzy mogą się przydać armii. Nazwanie tego «częściową mobilizacją» to chwyt psychologiczny. Setki tysięcy Rosjan pojedzie na wojnę. Warto też obserwować ruchy na Białorusi” – napisał dziennikarz „Rzeczpospolitej” Rusłan Szoszyn.

„300 000 młodych ludzi zbrodniarz zamieni w mięso armatnie. Zamiast słodkich, kolorowych zdjęć z kawiarni, klubów i zakupów, będą czarnobiałe… z pogrzebów” – to z kolei komentarz europosła i byłego premiera Marka Belki.

„Z mobilizacją jest jak z ciążą – nie można w niej być «częściowo»”

Z kolei analityk i dziennikarz Jarosław Wolski skomentował, że „z mobilizacją jest jak z ciążą – nie można w niej być «częściowo»”. „Zatem mamy w Rosji mobilizację rezerwistów. Mobilizacja przemysłu już nastąpiła. Tyle tylko że w poziomie strat Rosjanie przekroczyli Rubikon. too little, too late” – napisał na Twitterze.

