Wyjątkowo niekorzystny sondaż dla Tuska. Trzaskowski: Nie chcemy powrotu do przeszłości

Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski mogły przysporzyć Donaldowi Tuskowi sporo zmartwień. Z badania wynika bowiem, że zdecydowana większość respondentów nie tęskni za czasami, gdy stał on na czele rządu.

Takiego zdania jest aż 61,9 proc. ankietowanych, z czego aż 42,5 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. Pozytywnie o rządach lidera PO wypowiedziało się 27,3 proc. badanych (zdecydowanie tęskni za nimi 11,7 proc. respondentów).

Trzaskowski o Tusku

W rozmowie z Wirtualną Polską wyniki sondażu skomentował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy ocenił, że obecnie jesteśmy w zupełnie innym miejscu. – My wszyscy myślimy o przyszłości. Chcemy przyszłości, a nie powrotu do przeszłości, wyborcy też – stwierdził. – Donald Tusk świetnie to rozumie i zawsze o tym mówi, że wygrana opozycji to nie jest powrót do przeszłości – dodał polityk.

W opinii prezydenta Warszawy „przed Polską stoją obecnie zupełnie inne wyzwania niż w czasach, gdy na czele rządu stał Donald Tusk”. – Polska ma inne wyzwania, wyciągamy wnioski z tego, co się działo. To jest dla mnie naturalne, że jak ktoś pyta o przeszłość, to mamy tego typu wyniki. Donald Tusk jest zupełnie innym politykiem niż kiedyś, ma inne podejście do rzeczywistości, jest świadomy wyzwań – tłumaczył.

