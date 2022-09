Ulubiony dżem wiceministra sprawiedliwości. Okazało się, że to rozmowa o Januszu Kowalskim

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Janusz Kowalski zastąpi na stanowisku wiceministra rolnictwa swojego partyjnego kolegę Norberta Kaczmarczyka. Poseł Solidarnej Polski będzie też Pełnomocnikiem Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych.

Wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta był pytany na antenie RMF o „ulubione dżemy” . – To może być podchwytliwe, ale będę szczery. Wiśniowy z owoców, ale w weekend żona kupiła konfiturę z cebuli i już słoiczek jest pusty. Uwielbiam cebularze – zapewnił Kaleta. Dopytywany o grzyby w occie przyznał, że nie jada grzybów. – Jedyne grzyby jakie jem, to takie na zapiekance na PKS-ie – mówił.

Sebastian Kaleta: Janusz Kowalski będzie wsparciem dla ministra Henryka Kowalczyka

Prowadzący program Robert Mazurek pytał, czy tak właśnie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna Janusza Kowalskiego. – Nie. Tego rodzaju rozmowy Kowalski prowadzi pewnie ze swoimi bliskimi - odpowiedział Kaleta.

- Rynek przetwórstwa i obrót towarami spożywczymi bardziej zbliżony do praw ekonomii niż gustu i smaku – powiedział wiceminister sprawiedliwości pytany o kwalifikacje ministra odpowiedzialnego za przetwórstwo. – Janusz Kowalski w czasach, które są trudniejsze, bo rolnictwo zostało wciągnięte w unijną politykę klimatyczną, pewne problemy energetyczne również w związku z kryzysem, ma w tych sprawach kompetencje i będzie wsparciem dla Henryka Kowalczyka – podkreślił Kaleta.

Mazurek przywołał też – jak określił – dowcip. Zapytał Kalety, czy wie „jakie jest czołowe osiągnięcie chirurgii socjalistycznej” . -Członek z ramienia wysunięty na czoło. U was jest tak z Januszem Kowalskim – odpowiedział sam sobie.

Sebastian Kaleta: Janusz Kowalski jest wyrazisty; zwolennicy opozycji go nie lubią

- Janusz Kowalski rzeczywiście ma duże szanse, by być na czele rankingów najbardziej wyrazistych polityków. Zwolennicy opozycji raczej nie pałają sympatią do niego – ocenił gość RMF FM.

Kaleta pytany czy Norbert Kaczmarczyk poniesie także partyjne konsekwencje, Kaleta odparł, że „doszło do dymisji i nie rozmawiamy o konsekwencjach” .

– Nie ma wątpliwości co do zgodności jego działań z prawem. Trochę koledze Kaczmarczykowi współczuję. Mimo wszystko ślub, wesele w Polsce to rodzinna tradycja. Ja mam braci, pan chyba też ma rodzeństwo. Cała sprawa nie wynikała z jego działań, ale brat mu pomógł. Gdyby na mój ślub przyjechałby mój brat i coś zrobił, a ja bym poniósł konsekwencje, to współczucie się należy. Polityka litości nie ma. Nie widzę powodu, żeby Kaczmarczyk nie miał prawa weryfikacji wyborczej. Nie ma powodu, żeby nie znalazł się na listach – mówił Kaleta.

