Co dalej z Jackiem Kurskim? Bielan: Znam pewne nieoficjalne przymiarki

Od kiedy pojawiła się informacja o odwołaniu ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, ruszyły spekulacje co do jego przyszłości. Pytań o to, gdzie „odnajdzie się” Kurski, nie uniknął Adam Bielan. Lider Partii Republikańskiej stwierdził dyplomatycznie, że kompetencją premiera jest ogłaszanie, czy ktoś wejdzie do rządu. Przyznał jednak, że na jego urodzinach obecny był zarówno szef rządu, jak i Jacek Kurski. – Co ustalili, nie wiem – stwierdził. – Znam pewne nieoficjalne przymiarki, ale to jest też tak, że w polityce, dopóki coś jest nieogłoszone, to może się nie zrealizować – mówił Bielan.

Spekulacje wokół przyszłości Kurskiego

Przypomnijmy, że Radio Zet podało nieoficjalnie 19 września, że Jacek Kurski ma wkrótce wejść do rządu i objąć stanowisko ministra cyfryzacji, a nie szefa resortu kultury jak wcześniej spekulowano. Z kolei jeszcze kilka dni temu jeden z ważnych polityków partii rządzącej powiedział w rozmowie z „Wprost”, że „prezes nie przewiduje teraz istotnych funkcji dla Kurskiego”.

Jacek Kurski nie jest już prezesem TVP

Jacek Kurski został niespodziewanie odwołany ze stanowiska prezesa TVP w poniedziałek 5 września. Wniosek o odwołanie złożył przewodniczący Rady Krzysztof Czabański, a decyzja zapadła jednogłośnie. Następcą Kurskiego w TVP został Mateusz Matyszkowicz.

Kurski skomentował swoje odwołanie na Twitterze. „Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP” – poinformował. „Wiem, że przede mną kolejne wyzwania” – dodał. „Telewizja, której oddałem 7 ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP” – napisał Kurski.

Natychmiast po odwołaniu zaczęto spekulować na temat politycznej przyszłości byłego prezesa. Rzecznik PiS Jarosław Fogiel napisał na Twitterze, że wkrótce Kurskiego czekają „nowe zadania”. „Rzeczpospolita” informowała, powołując się na swoje źródła, że może on wejść do rządu „na kogoś więcej, niż minister”. Pojawiały się też doniesienia, że były prezes TVP wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych oraz że może stanąć na czele kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Rzecznik Porozumienia kpi z Kurskiego. „Jedyne co może obecnie objąć, to klamkę od gabinetu Kaczyńskiego”Czytaj też:

Kurski wejdzie do rządu? „Ze swoimi uzdolnieniami z pewnością zostanie jakoś zagospodarowany”