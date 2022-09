Podenerwowany Zełenski skierował kilka ostrych słów do Niemiec. „Bez obrazy”

Kilka dni temu zostało wyemitowane orędzie Władimira Putina, podczas którego prezydent Rosji ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – stwierdził. Polityk krytykował również Zachód, oskarżając o prowadzenie antyrosyjskiej polityki. – My się tylko bronimy – kłamał w dalszej części przemówienia.

Zełenski w ostrych słowach zwrócił się do Niemiec. „Bez obrazy”

Ten ruch Rosji skomentował Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla „Bilda”. – Mam wszystkie informacje, których potrzebuję – powiedział prezydent Ukrainy i dodał, że w wystąpieniu Władimira Putina „nie było nic nowego”. Wołodymyr Zełenski zaznaczył także, że służby wywiadowcze kraju i sojusznicy Ukrainy wiedzieli, że taki będzie rozwój wydarzeń, a kroki w związku z częściową mobilizacją Rosja podejmowała już wcześniej. – (Władimir Putin – red.) Chce utopić Ukrainę we krwi, ale także we krwi własnych żołnierzy – stwierdził prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zaapelował o kolejne dostawy broni do Ukrainy, aby mogła skutecznie odpierać ataki okupantów. Prezydent wypowiedział kilka ostrych słów bezpośrednio do Niemiec. – Jesteście niezależnym krajem. Jeżeli nie chcecie nam dać czołgów, to bez obrazy, nie dawajcie. Ale nie mówcie od początku: najpierw USA, potem Niemcy, potem Polska – stwierdził podenerwowany Zełenski.

– Każdy odpowiada za siebie. Dla nas czołgi to zbawianie dla naszych ludzi... My i bez waszych czołgów wygramy tę wojnę, ale chcę, byście wiedzieli, że my walczymy za nasze wspólne cele i chcę, by to była nasza wspólna wygrana – dodał prezydent Ukrainy.

