Dziennikarz upomniał Krzysztofa Bosaka. „Zejdźmy na ziemię z tych chmur”

Jednym z wątków, który został poruszony w czasie programu „Gość Radia Zet”, były zbliżające się wybory parlamentarne i pytanie o kształt ewentualnych koalicji. Czy istnieje możliwość, że Konfederacja stworzy sojusz z Prawem i Sprawiedliwością? – My jesteśmy alternatywą dla rządu PiS-u. Jesteśmy porozumieniem ludzi o poglądach prawicowych czy antysystemowych, wolnościowych, narodowych, konserwatywnych, (ludzi – red.), którzy chcą przedstawiać zdroworozsądkową alternatywę – powiedział Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji.

Koalicja Konfederacji z PiS-em? Krzysztof Bosak komentuje

– Zejdźmy na ziemię z tych chmur. Dobrze pan widzi, jak wyglądają sondaże. Być może w najlepszych macie jedną trzecią poparcia PiS-u. Powtórzę jeszcze raz pytanie: czy wchodzi w grę sojusz powyborczy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji? – zapytał Bogdan Rymanowski. – Będziemy się zastanawiać nad takimi sprawami po wejściu do następnego Sejmu, kiedy będziemy widzieli, jakie są możliwe warianty koalicyjne. Natomiast nie jest naszym celem pierwszoplanowym, absolutnie, żadne porozumienie z obecnym rządem, bo jesteśmy dla niego alternatywą i opozycją – odparł Krzysztof Bosak.

Dziennikarz prowadzący rozmowę po raz kolejny ponowił pytanie, dociekając czy jego gość nie wyklucza zatem koalicji z PiS-em. – Nie jestem od wykluczania ani przesądzania koalicji z kimkolwiek. Polityka parlamentarna polega na tym, że trzeba realizować swój program. Natomiast zawsze to jest proporcjonalne do możliwości. My przedstawimy w kampanii wyborczej najważniejsze dla nas sprawy i zobaczymy, czy w innych partiach politycznych są w ogóle politycy na tyle elastyczni, żeby realizować nasz program, a nie go ośmieszać – stwierdził Krzysztof Bosak.

