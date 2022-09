Silvio Berlusconi broni Władimira Putina. „Prezydent Rosji został popchnięty do wojny”

We Włoszech w weekend odbędą się wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej wygra je prawica. Koalicję wyborczą stworzy m.in. partia Forza Italia trzykrotnego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Jej lider udzielił w czwartek wieczorem wywiadu włoskiej telewizji publicznej RAI. Wieloletni przyjaciel Władimira Putina bronił decyzji prezydenta Rosji o rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Zdaniem Berlusconiego, którego cytował Reuters, „Putin został popchnięty do wojny przez rosyjskie społeczeństwo, jego partię oraz ministrów, aby wymyślić operację specjalną”. 85-latek wyjaśniał, że „rosyjskie wojska miały w ciągu tygodnia wkroczyć do Kijowa i zastąpić rząd Wołodymyra Zełenskiego porządnymi ludźmi, a tydzień później wrócić do siebie”. – Zamiast tego napotkali niespodziewany opór, który następnie został zasilony wszelkiego rodzaju bronią z Zachodu – komentował Berlusconi.

Wojna Rosja – Ukraina. Skandaliczne słowa Silvio Berlusconiego o Władimira Putinie

Były premier włoskiego rządu dziwił się także, rosyjska armia rozprzestrzeniła się po całej Ukrainie, bo jego zdaniem „powinna była trzymać się tylko okolic Kijowa”. Słowa Berlusconiego spotkały się z krytyką liderów opozycji. Enrico Letta z centrolewicowej Partii Demokratycznej skomentował, że to skandal. – Jeśli wybory we Włoszech wygra prawica, to najszczęśliwszą osobą będzie Putin – stwierdził. „Oburzony” był także szef centrystów Carlo Calenda.

W piątek Berlusconi próbował wyjaśniać swoje wypowiedzi, twierdząc w oświadczeniu, że jego poglądy zostały „nadmiernie uproszone”. – Agresja na Ukrainę jest nieuzasadniona i nie do przyjęcia. Stanowisko Forza Italia jest jasne. Zawsze będziemy z UE i NATO – zapewniał włoski polityk. Berlusconi w kwietniu potępił rosyjską inwazję mówiąc, że jest „głęboko rozczarowany i zasmucony zachowaniem Putina”. Dodał wtedy, że „masakra cywilów w Buczy to prawdziwa zbrodnia wojenna”.

