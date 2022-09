Antoni Macierewicz z Orderem Orła Białego za działalność w KOR. Mówi o „zbrodni smoleńskiej”

W 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, podczas uroczystości w Belwederze, prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe, Ordery Orła Białego, założycielom i działaczom KOR. Wśród wyróżnionych znaleźli się Piotr Naimski, Mirosław Chojecki i Antoni Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej przedstawiony został przez Kancelarię Prezydenta jako:

Jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Twórca podziemnego pisma „Głos”, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad dwadzieścia razy.

Andrzej Duda nagrodził Antoniego Macierewicza

W swoim przemówieniu do nagrodzonych prezydent nawiązał nie tylko do ich przeszłości w KOR, ale także do późniejszej działalności. – Dziękuję za to, co panowie robiliście już w wolnej Polsce, za wzmacnianie suwerenności – mówił Duda. Dziękuję ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za Obronę Terytorialną. Obecny czas pokazuje, jak bardzo to była dobra decyzja. Ministrowi Piotrowi Naimskiemu dziękuję za Baltic Pipe, który w najbliższych dniach zostanie otwarty – wskazał prezydent.

W swoim przemówieniu Antoni Macierewicz podkreślał zbiorowy wysiłek osób, które angażowały się w działalność opozycyjną i odbudowę Polski. Wspominał m.in. Jana Olszewskiego, który był świadkiem narodzin KOR. Nieoczekiwanie przeszedł jednak do katastrofy smoleńskiej i rozwiązania WSI.

Antoni Macierewicz o „zbrodni smoleńskiej”

– To idea harcerska, idea niepodległości, wartości chrześcijańskie i narodowe, były źródłem odwagi. Takiej odwagi, jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej. Dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna. Bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma tej niepodległości – mówił Macierewicz. Podziękował też członkom podkomisji smoleńskiej, którzy „doprowadzili do tego, że raport o zbrodni smoleńskiej został opublikowany”.

Były szef MON łączył podziękowania za order za działalność w KOR ze swoją pracą nad wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wyróżnienie dla kontrowersyjnego polityka wywołało lawinę komentarzy.

