Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w niechlubnym gronie

Centrum Badania Opinii Społecznych regularnie sprawdza zaufanie do czołowych polityków polskiej sceny politycznej w ramach badania aktualnych problemów i wydarzeń. We wrześniu firma zapytała o ocenę wobec 20 polityków z pierwszych stron gazet. Osoby zajmujące pozycje na czele rankingu w poprzednim miesiącu wyraźnie poprawiły swoje notowania.

Stosunek do polityków. Najnowszy sondaż CBOS

Pierwsze trzy miejsca to utrzymanie statusu quo. Liderem badania z wynikiem 52 proc. jest Andrzej Duda, który względem badania z połowy sierpnia zyskał cztery punkty procentowe. Za jego plecami uplasowali się ex aequo Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski, którym ufa 46 proc. ankietowanych. Obaj zanotowali wzrost o 6 pkt proc. względem wcześniejszego sondażu.

Za podium uplasował się Władysław Kosiniak Kamysz, który zyskał pięć p.p. i z wynikiem 40 proc. wyprzedził premiera i szefa MON. Mariuszowi Błaszczakowi we wrześniu ufa 39 proc. respondentów, o 3 p.p. więcej niż w sierpniu, co nie wystarczyło do wyprzedzenia lidera PSL. Wzrost zaufania o jedno „oczko” do 37 proc. pozwolił Mateuszowi Morawieckiemu na zajęcie w rankingu dopiero szóstej lokaty.

Komu nie ufają Polacy? Czołowe pozycje bez zmian

Powiększa się z kolei grono polityków, którym Polacy nie ufają. Na czele tym razem znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa 57 proc. badanych, o 2 p.p. więcej niż w sierpniu. Poziom braku zaufania do Zbigniewa Ziobry nie zmienił się i wynosi 56 proc. Trzecie miejsce i wynik 53 proc. braku zaufania utrzymał Donald Tusk.

O jedno „oczko” do 51 proc. spadł deklarowany brak zaufania do szefa rządu. Taki sam wynik otrzymał Przemysław Czarnek, który pojawił się w rankingu. Poziom 50 proc. braku zaufania osiągnął również Jacek Sasin, któremu nie ufa dokładnie co drugi ankietowany.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 5 – 15 września na reprezentatywnej i imiennej próbie 1119 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL w ramach procedury mixed-mode metodami CAPI, CATI lub CAWI. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.



