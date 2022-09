Palikot reaguje na oburzenie opozycji ws. Macierewicza: Nie dajcie się nabrać na metody „Palikota”

Od chwili, gdy w piątek 23 września pojawiły się pierwsze informacje, że Antoni Macierewicz zostanie odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem, politycy opozycji wyrażają swoje oburzenie w mediach społecznościowych. Samo odznaczenie oprócz Macierewicza zostało przyznane dwóm innym współzałożycielom i działaczom KOR Piotrowi Naimskiemu i Mirosławowi Chojeckiemu.

Opozycja oburzona orderem dla Macierewicza. „Haniebny ruch”, „Szlam”, „Dno”

Przyznanie Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi skrytykowało wielu polityków Koalicji Obywatelskiej.

„ Uspokajam, zgodnie z art. 40 Kodeksu karnego pozbawienie praw publicznych skutkuje m.in. utratą orderów. Choć, rzecz jasna, wstyd pozostanie… ” – zapowiedział szef klubu KO Borys Budka.

„ Białego? Nie dwugłowego?” – kpi Maciej Lasek z KO, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

„Antoni Macierewicz otrzymał NAJWYŻSZE PAŃSTWOWE ODZNACZENIE od Prezydenta Andrzeja Dudy❗ Przyznanie Orderu Orła Białego dla autora kłamstw smoleńskich to całkowity brak szacunku dla majestatu tego odznaczenia i polskich obywateli” – napisano z kolei na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej.

„Prezydent Duda o tym co w MON robił Macierewicz -„ubeckie metody”. Dziś nagradza go Orderem Orła Białego. To jest tak, jak by prezydent Duda spoliczkował wszystkich Polaków, którzy nie należą do sekty Smoleńskiej” – napisał poseł KO Marcin Kierwiński. „Gdyby Macierewicz zakończył związek z polityką na udziale w KOR, to order Orła Białego pewnie by mu się należał. Po tym jednak co wyprawiał po 89roku to dewastacja historii tego najwspanialszego orderu i oznaka braku szacunku dla wybitnych Polaków nim odznaczonych. Haniebny ruch” – dodał.

„Szkoda gadać, od dziś order Orła Białego w szlamie leży. Jak kiedyś Virtuti Militari dla Breżniewa. Podniesiemy, obmyjemy, nie zapomnimy kto go tam umieścił” – napisał były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz.

„Duda już wie, że nie zrobi żadnej międzynarodowej kariery. Dlatego zdejmuje maskę, pod którą ukrywał twardogłowego PiS-owca. Ułaskawił kolegów ministrów, pod osłoną nocy przyjmował Piotrowicza i Pawłowicz, a teraz przyznaje kłamcy smoleńskiemu Order Orła Białego. Szoruje po dnie” – ocenia posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

„Order Orła Białego dla kłamcy i oszusta. Dno” – napisała Barbara Nowacka z KO.

„To mówicie, że #Macierewicz za #kłamstwoSmoleńskie za publiczne pieniądze i rozbrojenie polskiej armii, ma zamiast wyroku dostać Order Orła Białego? Grubo Panie Prezydencie” – uważa Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

„Macierewicz z Orderem Orła Białego. PiS odziera Polskę z godności” – napisał Adam Szłapka z Nowoczesnej.

„Misiewicz podobno już się szykuje na Virtuti Militari”

Również politycy innych ugrupowań opozycyjnych ostro skrytykowali odznaczenie dla Macierewicza.

„Macierewicz niewątpliwie odleciał, ale powinien co najwyżej dostać order sępa a nie Orła Białego. Kłamca i manipulator” – napisała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 Szymona Hołowni.

„Wręczenie Orderu Orła Białego dla A. Macierewicza to niebywały skandal. Najwyższe odznaczenie państwowe dla człowieka, którego główną zasługą jest sianie nienawiści i kłamstw?! WSTYD i HAŃBA!” – ocenia prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Przyznanie Orderu Orła Białego dla A. Macierewicza to policzek dla wszystkich, który go wcześniej otrzymali! Wstyd i hańba dla Polski!” – stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

„Order Orła Białego dla Macierewicza to dopiero początek. Misiewicz podobno już się szykuje na Virtuti Militari” – kpi Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

„Macierewicz z Orderem Orła Białego. Dewaluacja Orderu - level hard. Wszystko już zniszczyli” – ocenił europoseł Łukasz Kohut.

Palikot apeluje do opozycji: Nie dajcie się nabrać na metody „Palikota”

Na falę oburzonych komentarzy zareagował Janusz Palikot, były polityk, który zasłynął z licznych prowokacji i wielu kontrowersyjnych działań.

„PiS wywołuje sztuczne tematy - Macierewicz - a opozycja się w to pakuje. Olewać!! Problemy Polski są gdzie indziej: ceny, węgiel, brak środków z UE” – wymienił. „Nie dajcie się nabrać na metody „Palikota” sprzed 15 lat!” – zaapelował Palikot do swoich byłych kolegów.

Czytaj też:

Prezydent nagrodził Macierewicza. TVN24 pokaże ponownie „Siłę kłamstwa”