Tusk rozwiewa wątpliwości ws. Gowina? „Będzie raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał”

Donald Tusk rozpoczął weekend od spotkania z młodymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Wrocławia. Wystąpienie szefa PO było jednym z elementów projektu „Meet Up. Nowa Generacja”. Spora część przemówienia polityka była poświęcona galopującym cenom energii. – Polacy przede wszystkim martwią się o to, czy w najbliższych miesiącach będzie ciepło i czy będzie jasno. Niestety nie jest to tylko retoryka opozycji. Chciałbym, żeby te słowa były przesadzone. Polska jasna i ciepła to znowu jest bardzo ambitny narodowy program – ocenił były premier.

Donald Tusk o rosnących cenach energii

— Wszyscy zapłacimy cenę za siedem lat rządów ciemnych i zimnych. Rządów ludzi bez wiedzy, bez dobrej woli. Kompetentnych tylko w jednej sprawie: jak napchać swoje kieszenie. W tym są naprawdę mistrzami — dodał szef PO.



W opinii Donalda Tuska politycy PiS są niezwykle sprawni i efektywni, jeśli chodzi o ich kieszenie i portfele. – W tym modelu postępowania najbardziej charakterystyczna jest kompletna bezkarność, że to się w tej partii opłaca – komentował. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przyznał, że wojna w Ukrainie sprawiła, że sytuacja na rynku w wielu krajach jest bardzo trudna. – Nie jest jednak aż tak dramatyczna jak w Polsce. Ostrzegali przed Platformą, która rzekomo miała wyprzedać grunty i lasy. Za rządów PiS-u sprzedano gruntów ornych i lasów o 59 proc. więcej niż za naszych rządów. Jak myślicie, kto dominuje wśród nabywców? Niemcy – wyliczał polityk PO.



W dalszej części swojego przemówienia Donald Tusk zaznaczał, że jego partia musi wygrać najbliższe wybory parlamentarne. Jak podkreślał, będą one grą o to, czy ciemności i zimno ogarną Polskę na kolejne dziesięciolecia, czy Polska odrodzi się na nowo i będzie znowu miejscem jasnym i ciepłym. – Dlatego nie mamy żadnego innego wyjścia, tylko wygrać te wybory – stwierdził.

Gowin na wspólnej liście opozycji w wyborach?



W kontekście wyborów do Sejmu i Senatu poruszono wątek Jarosława Gowina. Polityk pojawił się u boku liderów opozycji na zorganizowanej przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego konferencji poświęconej bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO. Obecność szefa Porozumienia wywołała falę spekulacji. – Nie wiem kto, ale ktoś zaprosił Jarosława Gowina na spotkanie liderów opozycji. Mama mnie tak wychowała, żeby nie robić żadnych grymasów, ale zaczęła się dyskusja polityczna o przyszłości polityków, którzy budowali władzę PiS – wyjaśnił Donald Tusk podczas spotkania we Wrocławiu.



Szef PO podkreślił, że „nie ma zamiaru kwestionować tego, że Jarosław Gowin rzeczywiście zmienił pogląd na świat i na to, co robił”. – To jednak nie wystarczy, żeby uznać, że nic się nie stało. Powiem brutalnie: pan Jarosław Gowin będzie jednak raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał – zadeklarował.

Czytaj też:

Gowin i strach przed Tuskiem. Jak będzie wyglądał wspólny start opozycji? Ustalenia „Wprost”