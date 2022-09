Mateusz Morawiecki został zapytany w Świdniku o pomysł zaproponowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, dotyczący wsparcia samorządów i instytucji wrażliwych w zakresie ochrony przed rosnącymi cenami energii.

Morawiecki: Będę domagał się od spółek, aby ograniczały swoje nadzwyczajne zyski

– Rząd PiS to rząd współpracy. Mamy już teraz dwa projekty, projekt ze strony Ministerstwa Klimatu i nieco inny, różniący się projekt, który czego innego trochę też dotyczy ze strony Ministerstwa Aktywów. Poleciłem pani minister Moskwie i panu premierowi Sasinowi zintegrowanie różnych pomysłów – poinformował szef rządu w odpowiedzi na pytanie dziennikarki.

Morawiecki podkreślił szczególnie jedną rzecz. – Tak, jak wzywałem do tego kilka dni temu, będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, ale przecież w ślad za nimi rynek kształtują również inne spółki, także spółki zagraniczne, aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski – poinformował premier. – Wszystkie podmioty, przede wszystkim podmioty wrażliwe, nie mogą cierpieć na tym, że te spółki realizują sobie wysoki zysk. Te spółki kształtują ceny w oparciu o wartość referencyjną, jaką jest dzisiaj cena węgla w portach holenderskich. Mogą to zrobić inaczej, wzywamy ich do tego, będę rozliczał z tego, ponieważ nie jest prawdą, że muszą one tylko i wyłącznie w ten sposób kształtować swoje ceny – dodał.

Morawiecki zapewnił, że „te ceny na pewno będą szły w dół”.

– Nie może być nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa, będziemy ograniczać maksymalnie, tak jak będziemy mogli koszty energii, nie tylko dla gospodarstw domowych, to już zrobiliśmy, ale także dla innych podmiotów, a w szczególności dla szkół, szpitali, fundacji, dla innych podmiotów wrażliwych – podkreślił szef rządu.

