Powstanie Komponent Ochrony Pogranicza. Jego nazwa nie jest przypadkowa

Minister obrony narodowej wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał w sobotę 24 września w Kolnie na Podlasiu nową koncepcję w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej dotyczącą utworzenia Komponentu Ochrony Pogranicza. Ma on się składać z dziesięciu batalionów w czterech województwach na granicy wschodniej: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim.

Powstaje Komponent Ochrony Pogranicza

– Będzie się on rozwijał tak, żebyśmy doszli do takiego oto stanu, że żołnierze w ramach tego komponentu wyposażeni w odpowiedni sprzęt, będą mogli wspierać Straż Graniczną – mówił Błaszczak.

Szef MON przyznał, ze nazwa komponentu nie jest przypadkowa.

– Nazwa i skrót powołanego komponentu (KOP) nie jest przypadkowa. Oczywiście odwołujemy się do tradycji sprzed II wojny światowej, wtedy też obok Straży Granicznej był Korpus Ochrony Pogranicza, jako formacja wojskowa. Dziś w ramach WOT przystępujemy do organizacji tego Komponentu – mówił Błaszczak.

Wicepremier zaznaczył, że od początku kryzysu na granicy wschodniej, WOT cały czas wspiera w działaniach żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Uroczysta przysięga WOT

Błaszczak wziął też udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę wojskową na sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło kilkudziesięciu ochotników.

twitter

– Przed chwilą żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową. To jest najważniejsza chwila w życiu każdego żołnierza. Potwierdzili swoje oddanie Polsce, potwierdzili to, że będą służyć w obronie naszej Ojczyzny. Bardzo ważna chwila również dla społeczności lokalnej dlatego, że żołnierze WOT stanowią właśnie komponent lokalnych polskich sił zbrojnych. To są ludzie, których przecież Państwo znają, to są wasi sąsiedzi, to są ludzie, którzy są zawsze gotowi, zawsze blisko. To ludzie, którzy sprawują swoją rolę zawodową i jednocześnie potrafią połączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową – mówił Błaszczak.

Żołnierze WOT, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wyniki otrzymali dziś w Kolnie od wicepremiera Mariusza Błaszczaka wyróżnienia.

Czytaj też:

Pierwszy Patriot niebawem rozpocznie stacjonowanie w Polsce. Należy się spodziewać kolejnych dostaw