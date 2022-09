Zełenski zwrócił się do mobilizowanych Rosjan po rosyjsku. Zagwarantował im trzy rzeczy

Od kilku dni w Rosji ruszyła tzw. częściowa mobilizacja, która ma dostarczyć nowych żołnierzy do prowadzenia inwazji w Ukrainie. Ponadto Władimir Putin podpisał ustawę o zaostrzeniu kar za przestępstwa wojskowe w tym karę 10-letniego więzienia za dobrowolną kapitulację.

Zełenski o „mobilizacji do grobów”

W tej sytuacji ukraiński prezydent zwrócił się do Rosjan w ich języku.

– Nieprzypadkowo deklarowana przez Rosję zbrodnicza mobilizacja została natychmiast nazwana „mobilizacją do grobów” przez samych obywateli Rosji. Mobilizacja do grobów. Rosyjskie władze doskonale zdają sobie sprawę, że skazują swoich obywateli na śmierć, nie ma innych opcji – ocenił prezydent. – Dowódcy rosyjscy nie dbają o życie Rosjan. Wystarczy, że uzupełnią puste przestrzenie pozostawione przez zabitych, rannych, uciekinierów lub pojmanych żołnierzy rosyjskich. Waszego rządu nie obchodzi, kto zajmie te miejsca. Albo młodzi informatycy, którzy w ogóle nie służyli, albo emeryci, którzy służyli tylko w armii sowieckiej. Tak więc nadszedł dla ciebie kluczowy moment: właśnie teraz decydujesz, czy twoje życie się skończy, czy nie – powiedział ukriański prezydent.

Poradził Rosjanom, żeby nie brali listu poborowego, jeśli nie chcą „umrzeć w obcym kraju jako zbrodniarz wojenny”.

– Lepiej uciec od zbrodniczej mobilizacji niż zostać kaleką, a następnie ponosić odpowiedzialność przed sądem za udział w wojnie agresji. Lepiej poddać się ukraińskiej niewoli niż dać się zabić uderzeniami naszej broni, absolutnie uczciwymi uderzeniami, gdyż Ukraina broni się w tej wojnie – mówił Zełenski. – A o co walczy Rosja? Każdy obywatel Rosji wie – nawet jeśli wielu się do tego nie przyznaje, wiedzą na pewno – że to Rosja niesie zło – dodał.

Ukraiński prezydent gwarantuje Rosjanom trzy rzeczy

Zełenski w swoim przemówieniu zagwarantował Rosjanom, którzy skapitulują na polu walki trzy rzeczy.

– Po pierwsze, będziesz traktowany w cywilizowany sposób, zgodnie ze wszystkimi konwencjami. Po drugie, nikt nie będzie znał okoliczności twojego poddania się, nikt w Rosji nie będzie wiedział, że twoje poddanie się było dobrowolne. I po trzecie, jeśli boisz się wrócić do Rosji i nie chcesz wymiany, znajdziemy sposób, aby to również zapewnić – zapewnił ukraiński prezydent. – Ukraina zrobi wszystko dla swojego zwycięstwa. I każdy obywatel Rosji powinien zrozumieć: żadne sztuczki nie pomogą okupantowi – stwierdził.

