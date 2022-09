Kaczyński został zapytany o zmiany w rządzie i Morawieckiego na czele. Stawia jeden warunek

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po Polsce. W sobotę 24 września spotkał się z wyborcami w Oleśnicy i Wrocławiu. W tym drugim mieście udzielił też wywiadu Radiu Wrocław.

Morawiecki zostanie na czele rządu? Kaczyński: W tej chwili nie odpowiadam

Prezes PiS został zapytany, czy planowana jest rekonstrukcja rządu.

– Przede wszystkim my musimy dotrzeć do społeczeństwa z tą prostą prawdą, że te 7 lat, mimo kryzysów, mimo bardzo trudnej sytuacji, były dla naszego kraju dobre i że odpowiedzią drugiej strony jest nazywanie białego czarnym – odparł Kaczyński. – Będziemy starali się różne blokady, które są w Polsce, niekiedy bardzo mocne i to w bardzo ważnych sprawach, przełamać. Ale na to potrzebujemy nowej legitymacji społecznej w postaci wygrania wyborów i do tego będziemy dążyli. Cała reszta zależy od tego, czy dotrzemy do odpowiedniej ilości obywateli z tą prawdą, czy ten zalew kłamstwa jednak zwycięży – dodał.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał też, czy premier Mateusz Morawiecki będzie „prowadził do zwycięstwa w wyborach”.

– Najpierw panie redaktorze trzeba powiedzieć, że zwyciężymy. Pan to powiedział, więc ja się z tego cieszę – odparł Kaczyński. – Nie powiedziałem tego – szybko odparł dziennikarz. – Powiedział prowadzić do zwycięstwa, czyli że zwyciężymy. Gdyby pan powiedział prowadził do klęski to by było co innego – odparł Kaczyński. – Ciekawy zabieg, panie prezesie – przyznał prowadzący rozmowę.

„Kwestia rozwiązania problemów z węglem”

Wtedy Kaczyński wrócił do sedna pytania.

– Natomiast mogę panu powiedzieć tak, że ja w tej chwili nie odpowiadam na to pytanie, bo jest kwestia rozwiązania tych problemów z węglem, z zimą – ocenił. – I pan premier to rozwiąże? – dopytał dziennikarz. – Tutaj zastanowimy się nad tym w jakiej konfiguracji będzie można to rozwiązać najlepiej. Natomiast pan premier, z mojego punktu widzenia, bo to nie jest jedyny punkt widzenia w partii, dobrze wypełnia swoje obowiązki – przyznał prezes PiS.

