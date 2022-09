Laurka dla Czarnka i niemiecki plan opanowania Europy. Tak wyglądało spotkanie z Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński spędza weekend wyjątkowo aktywnie. W sobotę 24 września prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Oleśnicy i Wrocławia. Dzień później były wicepremier zawitał do województwa opolskiego, a dokładniej do Nysy i Opola. Polityk wygłasza przemówienia w ramach przedwyborczego objazdu po kraju.

Jarosław Kaczyński chwali Przemysława Czarnka

W trakcie wystąpienia w Nysie Jarosław Kaczyński nie szczędził ciepłych słów pod adresem Przemysława Czarnka. – To, że minister edukacji jest atakowany, to nie jest przypadek. Walczy, by polskiej oświacie przywrócić charakter służby narodowi. Jej zadaniem jest kształcenie nowoczesnych polskich patriotów i ludzi, którzy nie dadzą się ogłupić. Dzisiaj w świecie jest ofensywa głupoty i szaleństwa – stwierdził prezes PiS.

Według byłego wicepremiera „ta wielka ofensywa ideologiczna, która ma zupełnie zmienić charakter człowieka”. – Ma w jakiejś mierze odrzucić bagaż kultury, który został zgromadzony w ciągu ostatnich tysiącleci. To, co jest fundamentem, skałą, to chrześcijaństwo. To prawda, którą musi przyjąć każdy człowiek roztropny — tłumaczył prezes PiS dziękując jeszcze raz Przemysławowi Czarnkowi za jego pracę w resorcie edukacji.

Były wiceszef polskiego rządu podkreślał także rolę chrześcijaństwa w naszym kraju. – To jest nasz fundament. W Polsce nie ma innego systemu wartości niż ten, który wyrasta z chrześcijaństwa – to powinni przyjąć ludzie wierzący i niewierzący, bo po drugiej stronie jest nihilizm, który zniszczy Polskę.

twitter

Prezes PiS o Donaldzie Tusku i Niemcach

Podczas spotkania w Nysie Jarosław Kaczyński wspomniał także o wojnie w Ukrainie i chwalił sukcesy rządu PiS. Nie zabrakło także krytyki pod adresem Donalda Tuska. – Ten pan parł te aspiracje niemieckie. My tego nie chcemy, nie chcemy być pod niemieckim butem – stwierdził. Wytykał także byłemu premierowi, że zmienił swoją postawę wobec Rosji.

– Widzimy przemalowanie Donalda Tuska na barwy biało-czerwone. Musimy walczyć z tym, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby bezczelne kłamstwo rządziło w Polsce. Chwycił pędzel i się przemalowuje. Ogłasza się polskim patriotą. Teraz, jego zdaniem, to my jesteśmy prorosyjscy. Można mówić wszystko. To powrót do tej strasznej tradycji, tego stalinowskiego kłamstwa – komentował.

Dostało się także polityce prowadzonej przez Niemcy. Według Jarosława Kaczyńskiego nasz zachodni sąsiad przedstawił w Europie plan zjednoczenia pod swoim przywództwem. – My obecnie nie spieramy się z UE, ale z Niemcami. Obecnym zamiarem Niemiec jest, to abyśmy im podlegali – tłumaczył, po czym znów napomknął o szefie PO. – Dziś mamy w Polsce dwa stronnictwa. Pierwsze to polskie – my do niego należymy. Drugie to stronnictwo niemieckie, w którym jest PO. To Donald Tusk wspierał interesy Niemiec i Rosji – podkreślał.

Czytaj też:

Kaczyński przyznał, co nie udało się PiS. Wskazał winnych. „Nasze państwo jest zbyt słabe”