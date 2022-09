Są pierwsze oficjalne wyniki pseudoreferendów. W Rosji podliczono już wszystkie głosy

Od 23 września do dzisiaj w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy odbyły się pseudoreferenda, w których mieszkańcy części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, które znajdują się pod kontrolą władz okupacyjnych „decyduowali” o swojej przyszłości. Rosja nie kontroluje w pełni żadnego z tych regionów. We wszystkich toczą się walki.

Głosowania już się zakończyły i rosyjskie media podają już pierwsze oficjalne cząstkowe wyniki. Mimo że ostatecznego wyniku jeszcze nie ma, rosyjskie władze już planują utworzenie nowego okręgu federalnego.

Pseudoreferenda w Ukrainie zakończone. Są już oficjalne, cząstkowe wyniki

W wielu miejscach na terenie okupowanych rejonów głosowanie odbywa się w tzw mobilnych komisjach wyborczych. Ale mieszkańcy Ukrainy głosować mogą też na terenie samej Federacji Rosyjskiej.

I właśnie w punktach wyborczych zlokalizowanych w samej Rosji podliczono już wszystkie głosy. Zgodnie z nimi przystąpienie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej do Rosji poparło 98,69 proc. jej mieszkańców głosujących na terenie Rosji, przystąpienie tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej do Rosji poparło 97,93 proc. jej mieszkańców głosujących na terenie Rosji, wejście obwodu zaporoskiego do Rosji poparło 97,81 proc. jej mieszkańców głosujących na terenie Rosji, a wejście obwodu chersońskiego do Rosji poparło 96,75 proc. jej mieszkańców głosujących na terenie Rosji.

Z kolei na terenie samych okupowanych obwodów, podawane są na razie cząstkowe wyniki. Przystąpienie do Rosji:

w obwodzie chersońskim po policzeniu 76 proc. protokołów rzekomo poparło ponad 86 proc. głosujących



w obwodzie zaporoskim po policzeniu 90 proc. protokołów poparło rzekomo 92,74 proc. mieszkańców.

w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej po policzeniu 69,4 proc. protokołów poparło rzekomo 98,52% wyborców

w tzw. donieckiej Republice Ludowej liczenie głosów rozpoczęło się po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych o godzinie 20:00 czasu moskiewskiego.

Państwo agencje podkreślają też rzekomy spokój i prawidłowe przeprowadzenie głosowań. „Międzynarodowi obserwatorzy z Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Serbii, Mozambiku, Francji, Republiki Środkowoafrykańskiej nie odnotowali żadnych naruszeń, z wyjątkiem gróźb i ostrzału z Ukrainy, i odnotowali entuzjazm głosujących” – pisze państwowa rosyjska agencja TASS.

