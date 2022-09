Gramatyka nie ma wątpliwości ws. wyborów. „Kaczyński tak naprawdę naśladuje inicjatywę KOD”

Wybory we Włoszech problemem dla Polski?

- Wynik wyborów we Włoszech pachnie problemami. Będziemy mieć egzotyczną koalicję z premier Giorgią Meloni, która odwołuje się do spuścizny Benito Mussoliniego. Niektórzy nawet twierdzą, że jest konstruktorką tamtych idei. Będzie Silvio Berlusconi, a nie ma chyba bardziej skompromitowanego polityka we Włoszech niż on. Do tego Matteo Salvini, fan i przyjaciel Władimira Putina. To nie wygląda dobrze. Jedynym plusem będzie to, że będzie pierwsza kobieta na stanowisku premiera we Włoszech - mówi Michał Gramatyka. - Martwię się przede wszystkim o Berlusconiego i Salviniego. To oni tak naprawdę są solą nowej koalicji, która nie jest centroprawicowa, ale skrajnie prawicowa. To może być problem, pachnie to kłopotami - dodaje Gramatyka.

Współpraca Hołowni z Gowinem niemożliwa?

- Szymon Hołownia bardzo wyraźnie powiedział, że nie wyobraża sobie współpracy z Jarosławem Gowinem. Szanuje go jako człowieka, siedzieli obok siebie na konferencji NATO, ale wspólna droga polityczna nie jest planowana. Co jakiś czas ujawnia się zakon, który mówi, że najlepsze co może spotkać opozycję, to jest wspólna lista do wyborów. Ja jestem innego zdania. Wspólna lista jest przepisem na piękną klęskę zjednoczonej opozycji - mówi Michał Gramatyka.

Kogo naśladuje Jarosław Kaczyński?

- Jarosław Kaczyński tak naprawdę naśladuje inicjatywę KOD, Platformy, Nowoczesnej i Polski 2050. Chodzi o Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów, który sprawdził się już w czasie wyborów w Rudzie Śląskiej. Wyniki raportowano dwoma kanałami - przez PKW i stronę Ruchu i to na pewno będzie się działo w przyszłości.