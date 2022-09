Gowina może zabraknąć na listach wyborczych. „Dla Tuska jest zdrajcą”

Jarosław Gowin pojawił się u boku liderów opozycji na zorganizowanej przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego konferencji poświęconej bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO. Obecność szefa Porozumienia wywołała falę spekulacji odnośnie możliwości wspólnego startu z opozycją w wyborach parlamentarnych. Jak się jednak okazuje, liderzy formacji anty-pis niechętnie widzieliby byłego wicepremiera w swoich szeregach.

Tusk: Gowina będzie raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał

– Nie wiem kto, ale ktoś zaprosił Jarosława Gowina na spotkanie liderów opozycji. Mama mnie tak wychowała, żeby nie robić żadnych grymasów, ale zaczęła się dyskusja polityczna o przyszłości polityków, którzy budowali władzę PiS – wyjaśnił Donald Tusk podczas MeetUpu we Wrocławiu.

Szef PO podkreślił, że „nie ma zamiaru kwestionować tego, że Jarosław Gowin rzeczywiście zmienił pogląd na świat i na to, co robił”. – To jednak nie wystarczy, żeby uznać, że nic się nie stało. Powiem brutalnie: pan Jarosław Gowin będzie jednak raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał – zadeklarował.

„Dla Tuska Gowin to zdrajca”

Jeden z bliskich współpracowników szefa PO zdradził Wirtualnej Polsce, że w opinii polityka Jarosław Gowin to zdrajca i człowiek bez kręgosłupa. – Donald nigdy mu nie zapomni, jak zdradził go w 2012 roku, gdy chciał startować na szefa PO i tego, jak ramię w ramię z PiS niszczył kraj. Tusk jest bezwzględny w swojej opinii i nie ma szans, żeby wpuścił Gowina gdziekolwiek na listy albo tym bardziej do rządu – tłumaczył.

Tomasz Siemoniak dodał, że po spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego stało się jasne, że współpraca z byłym wicepremierem nie jest możliwa. – Na sali było wielkie rozczarowanie Jarosławem Gowinem. Dla ludzi jego obecność to był o jeden most za daleko. Stąd wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. Moim zdaniem dla PSL i Polski 2050 to również nie jest to – wyjaśnił.

Szymon Hołownia o współpracy z Jarosławem Gowinem

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Szymon Hołownia również zadeklarował, że nie planuje współpracy politycznej z szefem Porozumienia. Lider Polski 2050 dodał, że ma dużo dobrych emocji do Jarosława Gowina jako do intelektualisty, ale popełnił bardzo dużo politycznych błędów. W podobnym tonie wypowiedział się także Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Z Jarosławem Gowinem nadal rozmawia lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, jednak w przypadku Ludowców także może być ciężko o współpracę. – Nic do nas nie wniesie. Jego partii nie ma. Jest tylko łatka koalicjanta PiS – powiedział WP jeden z działaczy PSL.

