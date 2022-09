Prawomocny wyrok sądu ws. byłego premiera rządu PiS. Chodzi o byłą żonę

Polska Agencja Prasowa poinformowała o uprawomocnieniu się wyroku ws. Kazimierza Marcinkiewicza. Sprawa dotyczyła niepłacenia alimentów jego byłej już żonie.

O sprawie donosił na początku września portal gazeta.pl. W marcu tego roku Sąd Rejonowy w Warszawie potwierdził, że były premier rządu PiS w okresie od sierpnia 2017 r. do maja 2020 r. nie płacił pełnych zasądzonych alimentów, za wyjątkiem dwóch miesięcy na początku 2018 r. Postępowanie karne wobec Marcinkiewicza zostało warunkowo umorzone na dwa lata.

W okresie próby były polityk został jednak zobowiązany do płacenia alimentów Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz. Zgonie z wyrokiem sądu Marcinkiewicz musiał również pokryć koszty sądowe w wysokości prawie tysiąca złotych. Według ustaleń prokuratury były premier od marca 2017 r. do maja 2020 r. nie zapłacił byłej żonie co najmniej 136 tys. zł.

Kazimierz Marcinkiewicz musi zapłacić alimenty Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz

Sąd argumentował, że Marcinkiewicz naraził „Isabel” na „niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”, bo kobieta „z uwagi na swój stan zdrowia nie miała dostatecznych możliwości zarobkowych”. W uzasadnieniu podkreślono również, że były polityk „nie występował o obniżenie alimentów, nie rejestrował się jako osoba bezrobotna, prowadził aktywny tryb życia i uprawiał kosztowne sporty”.

W 2021 r. doszło do zlicytowania mieszkania Marcinkiewicza, dzięki czemu Olchowicz-Marcinkiewicz otrzymała ok. 230 tys. zł. Z kolei od lutego 2017 r. do października 2018 r. były polityk przelał na konto swojej byłej żony niecałe 40 tys. zł.

