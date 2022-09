Debata ws. zmiany terminu wyborów. Poseł PiS o „uniknięciu komplikacji”, lider PSL użył matematycznych określeń

Podczas 62. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 roku oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. Jako pierwszy głos zabrał Paweł Hreniak. Poseł PiS wskazywał na problemy natury organizacyjnej, które mogłyby wystąpić, jeśli organizacja wyborów samorządowych i parlamentarnych zbiegłaby się w czasie.

Paweł Hreniak: Możliwość uniknięcia bardzo poważnych komplikacji

Polityk partii rządzącej zaznaczył, że trzeba dochować wszelkich starań, aby utrzymać przejrzystość finansowania obu kampanii, co będzie łatwiejsze, gdy wybory zostaną przeprowadzone osobno. Przesunięcie wyborów samorządowych to zdaniem Pawła Hreniaka również sposób na uniknięcie „chaosu informacyjnego”, który mogliby odczuwać wyborcy.

– Ten projekt daje nam możliwość uniknięcia bardzo poważnych komplikacji, które z dużym prawdopodobieństwem służyłyby podważaniu wyniku wyborczego i podważaniu legalności władzy. Na taką sytuację nigdy nie powinniśmy sobie pozwolić, a w szczególności teraz gdy za naszą wschodnią granicą mamy działania wojenne – podkreślił Paweł Hreniak.

Debata o zmianie terminu wyborów samorządowych. „Władza, pycha, buta”

Waldy Dzikowski (KO) zastanawiał się, dlaczego rządzący nie wpadli na pomysł przesunięcia wyborów w 2018 roku, kiedy Kodeks wyborczy był nowelizowany. – Dlatego nie wpadliście (na ten pomysł – red.), bo w tle była władza, pycha, buta i pewność siebie, stojące sondaże. A teraz jest strach. Nie martwcie się o wyborców, bo nasi kochani rodacy, wyobraźcie sobie, odróżniają i wiedzą, na czym polegają wybory samorządowe – stwierdził polityk. – To rozumni ludzie. Martwcie się, bo tutaj jest potrzebna staranność państwa – dodał poseł KO.

Tomasz Trela z klubu Lewicy podkreślił, że „można zrobić te wybory”. – PKW wie, jak to zrobić. Tylko nie o to chodzi. Wy dzisiaj mówicie, że chcecie pomóc samorządom, żeby samorządowcy mogli lepiej przygotować budżety. Nie było w Polsce takiej władzy po 1989 roku, która tak przeszkadza każdego roku polskim samorządowcom – ocenił polityk.

Poseł Lewicy podkreślił, że podjęcie próby przełożenia terminu przeprowadzenia wyborów samorządowych jest w jego ocenie podyktowane politycznymi kalkulacjami. – Jak najpierw będą wybory samorządowe, później będą parlamentarne, to boicie się, że przegracie samorządowe, na fali przegranej przegracie parlamentarne – stwierdził Tomasz Trela i prognozował, że PiS przegra nie tylko wybory samorządowe i parlamentarne, ale również europejskie.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Ta ustawa jest sumą waszych strachów

– Ta ustawa, prezentowana przez posłów PiS-u, jest sumą waszych strachów, iloczynem bojaźni przed werdyktem wyborczym. Jest to ustawa lęku i imposybilizmu, z którym mieliście walczyć – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, używając matematycznych określeń. Lider PSL powiedział, że większość społeczeństwa nie rozumie posunięcia forsowanego przez ekipę rządzącą, które dotyczy przesunięcia terminu wyborów samorządowych. – Wy po prostu nie chcecie iść z łatką przegranego, z mianem przegranego do wyborów parlamentarnych. A wiecie, że wybory samorządowe przegracie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

W imieniu klubu Konfederacji wypowiedział się Robert Winnicki. – W 2018 roku, na początku, wiadomo było, że jeśli wydłużycie kadencję samorządów do 5 lat, to na jesieni 2023 roku zbiegną się wybory samorządowe z parlamentarnymi. To było wtedy wiadomo – podkreślił polityk.

– To jest niepoważne, ale niestety świadczy o tym, jakie jest wasze podejście do spraw państwowych, administracyjnych. Co teraz nam proponujecie? Proponujecie nam ustawę, która przesuwa z wyborów parlamentarnych wybory samorządowe na wybory europarlamentarne – stwierdził. – Z jednego problemu ładujecie nas w drugi problem (…). To jest totalnie niepoważne. Ten projekt nadaje się do kosza, ponieważ jest kolejną niepoważną fuszerką legislacyjną z waszej strony – ocenił Robert Winnicki.

Czytaj też:

Borys Budka straci immunitet? Jest rekomendacja sejmowej komisji