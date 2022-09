W środę 28 września w Sejmie odbyła się debata o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 roku oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. – Ten projekt daje nam możliwość uniknięcia bardzo poważnych komplikacji, które z dużym prawdopodobieństwem służyłyby podważaniu wyniku wyborczego i podważaniu legalności władzy. Na taką sytuację nigdy nie powinniśmy sobie pozwolić, a w szczególności teraz gdy za naszą wschodnią granicą mamy działania wojenne – podkreślił Paweł Hreniak. Polityk PiS przekonywał, że jeśli organizacja wyborów samorządowych i parlamentarnych zbiegłaby się w czasie, mogłyby wystąpić problemy natury organizacyjnej.

Z kolei posłowie opozycji argumentowali, że obóz rządzący dąży do wprowadzenia zmian ze względu na polityczne kalkulacje. – Jak najpierw będą wybory samorządowe, później będą parlamentarne, to boicie się, że przegracie samorządowe, na fali przegranej przegracie parlamentarne – powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. – Wy po prostu nie chcecie iść z łatką przegranego, z mianem przegranego do wyborów parlamentarnych. A wiecie, że wybory samorządowe przegracie – komentował Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Zmiana terminu wyborów samorządowych? Sejm podjął decyzję

W czasie debaty został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, a do głosowania posłowie przystąpili po godz. 12:30. 208 posłów było „za”, 228 – „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu. Przeciwko było 220 posłów PiS, trzech Kukiz’15, trzech z koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza). Jako jedyny wstrzymał się od głosu poseł niezrzeszony Paweł Szramka. Decyzją Sejmu wniosek został odrzucony, a projekt ustawy skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

