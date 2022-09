Tak Kreml rozprawia się z aktywistami. Policjanci pobili i zgwałcili rosyjskiego poetę

Z relacji rosyjskiego, niezależnego serwisu Meduza wynika, że w poniedziałek 26 września policja wtargnęła do mieszkania poety, a także dwojga innych aktywistów Aleksandry Popowej i Aleksandra Meniukowa. Służby twierdzą, ze przeprowadziły rutynową rewizję.

Rosyjski poeta pobity i zgwałcony przez policjantów

Meniukow powiedział w rozmowie z dziennikarzami Meduzy, że funkcjonariusze dostali się do lokalu, próbując wyłamać drzwi. Według niego policjanci pobili i zgwałcili Kamardina nie na posterunku, jak relacjonowały media, ale jeszcze w mieszkaniu. Meniukow także został pobity, a jego pokój zdewastowany. Policjanci wypytywali go o to, jaką poezję pisze Kamardin, z kim się kontaktuje, jakie ma poglądy polityczne.

Z kolei Popowa powiedziała mediom, że w czasie przeszukania wyrwano jej włosy, zaklejono jej usta, kopano ją i obmacywano, a także grożono jej zbiorowym gwałtem. Przekazała też, że z mieszkania zniknęło 600 dolarów.

Kamarin miał „podżegać do nienawiści”

Kamarin jest podejrzany o „podżeganie do nienawiści z groźbą użycia przemocy”. Jego prawnik Leonid Sołowjow poinformował, że poecie odmówiono hospitalizacji i został tymczasowo aresztowany. Potwierdził, że jego klient został zgwałcony hantlami przez policjantów. Zaznaczył też, że dowiedział się o tym od samego Kamardina. Funkcjonariusze zmusili również aktywistę do nagrania przeprosin za wygłoszenie wiersza przed pomnikiem Władimira Majakowskiego w Moskwie. Nagranie z „przeprosinami” pojawiło się na Telegramie. Na wideo słychać, jak poeta obiecuje nie czytać więcej wiersza i nie angażować się w działalność polityczną.

Jak informuje Meduza, aresztowanych zostało także dwóch innych uczestników odczytu: 26-letni Nikołaj Dayneko i 21-letni Jegor Sztowba. Są oni podejrzani w sprawie karnej o ekstremizm.

Czytaj też:

Skandal w Rosji. Tak potraktowali konsula Japonii