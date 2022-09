Solidarna Polska żąda od Tuska wyciągnięcia konsekwencji wobec Sikorskiego. „Partia onuc rosyjskich”

Radosław Sikorski zasugerował w swoich mediach społecznościowych, że za wyciekami z obu nitek Nord Stream stoją Stany Zjednoczone. „Dziękuję USA” – napisał europoseł PO na Twitterze. Chwilę później na swoim drugim koncie, na którym pisze po polsku, dodał, że „uszkodzenie Nord Stream zawęża pole manewru Władimira Putina, bo jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, to będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał, czyli Polską i Ukrainą”. Wpis Sikorskiego wywołał burzę. Na wpis byłego szefa MSZ szybko zareagowali kremlowscy propagandziści.

Jaki komentuje wpis Sikorskiego

W środę na konferencji prasowej wpis Sikorskiego skomentował też Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Europoseł stwierdził, że „Polska od samego początku bardzo mocno angażuje się jasno po stronie Ukrainy, po stronie napadniętego, a nie po stronie Rosji”. – Ale nie po raz pierwszy są od tego odstępstwa w postaci ważnych polityków opozycji, w tym wypadku Radosława Sikorskiego – stwierdził.

Według Jakiego to co „Sikorski napisał wpisuje się w szereg działań PO, ale jednak przechodzi wszelkie granice wyobrażenia w sytuacji, w której dziś jesteśmy”. Europoseł przekonywał, że w kwestii Nord Stream „politycy PO twierdzili, dokładnie tak jak Rosja, że to jest projekt prywatny”.

„PO to partia onuc rosyjskich”

– Jednym słowem PO od samego początku do końca, PO to partia onuc rosyjskich. To co wczoraj Sikorski zrobił dokładnie wpisuje się w to wszystko, co PO robiła przez te wszystkie lata. Sugerowanie, że najważniejszy członek NATO zaatakował Nord Stream 2, to w czyim to jest interesie? Nikt tak nie kompromituje Polski, jak politycy PO – ocenił polityk Solidarnej Polski.

