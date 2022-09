Michał Dworczyk złożył rezygnację? Stanowczy komentarz rzecznika rządu

Spekulacje o tym, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie w najbliższych dniach zdymisjonowany, trwają od pewnego czasu. Z nieoficjalnych ustaleń „Wprost” wynika, że Michał Dworczyk przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Jak przekazują źródła w Prawie i Sprawiedliwości, polityk sam miał prosić o możliwość odejścia. Miał także złożyć rezygnację.

Michał Dworczyk odejdzie z rządu? Piotr Müller komentuje

Informację o dymisji Michała Dworczyka w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdziło jedno źródło, według którego szef KPRM był dziś w siedzibie partii rządzącej na Nowogrodzkiej. Podobne doniesienia na początku tygodnia publikowało RMF FM. „W dymisji szefa KPRM niektórzy dostrzegają szanse na wybronienie Mateusza Morawieckiego, którego przyszłość w roli premiera będzie się decydować w najbliższych dniach. Według tej teorii odejście Dworczyka, połączone z innymi zmianami wśród ministrów, miałoby uspokoić przeciwników obecnego szefa rządu i choć na chwilę odsunąć widmo przewrotu na szczycie władzy” – twierdziła rozgłośnia. Jak dodano, część polityków PiS zmian w rządzie spodziewa się jeszcze w tym tygodniu.

Do medialnych spekulacji odniósł się rzecznik rządu. — Nie potwierdzam dzisiejszych doniesień medialnych. Minister Michał Dworczyk nie złożył dymisji — powiedział w rozmowie z Onetem Piotr Müller.

Przypomnijmy – w kwietniu ubiegłego roku, po zamieszaniu wokół zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, szef KPRM zapewniał, że „zawsze jest do dyspozycji premiera”. – I zgodnie z jego decyzją w każdej chwili mogę zmienić zadania, którymi się zajmuję – dodał Michał Dworczyk. Jednocześnie polityk wówczas oznajmił, że nie rozważa scenariusza, by sam z siebie podał się do dymisji. Szef KPRM znalazł się w ogniu krytyki również po rzekomym wycieku jego służbowych maili, które z prywatnej skrzynki miał wysyłać do najważniejszych osób w państwie.

