Oficjalnie: Michał Dworczyk odchodzi z rządu. „Dziś złożyłem rezygnację”

Chaos wokół rezygnacji Michała Dworczyka trwał przez kilka ostatnich dni, choć pogłoski o możliwej dymisji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dworczyka pojawiają się już od dłuższego czasu. W kwietniu ubiegłego roku, po zamieszaniu wokół zapisów na szczepienia, szef KPRM zapewniał, że „zawsze jest do dyspozycji premiera”. Spekulacje podsycały kolejne publikacje maili, które rzekomo przechwycono ze skrzynki Dworczyka. Ostatnio jednak polityk zapewniał, że „nie był szantażowany w związku z wyciekiem maili” i nie sądzi, aby z tego powodu musiał podać się do dymisji.

„Dziś złożyłem rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – poinformował w piątek na Twitterze Michał Dworczyk. „Dziękuję Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu kierownictwu PiS oraz wszystkim pracownikom KPRM za zaufanie i blisko 5 lat współpracy!” – dodał.

twitter

Terlecki potwierdzał dymisję Dworczyka i ustalenia „Wprost”

Dziennikarz „Wprost” Dariusz Grzędziński już w czwartek nieoficjalnie ustalił, że szef KPRM złoży na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnację ze sprawowanej funkcji. Nasze źródła w PiS potwierdzały, że Michał Dworczyk sam miał poprosić o możliwość odejścia. Kilka godzin później, przed wyjazdowym posiedzeniem Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się konferencja prasowa. Ryszard Terlecki odniósł się wtedy do dwóch tematów, które były szeroko omawiane w mediach.

Po pierwsze uciął spekulacje, z których wynikało, że PiS planuje zmianę na stanowisku premiera. Terlecki był pytany także o polityczną przyszłość Michała Dworczyka. – Prezes (Jarosław Kaczyński – red.) też stanowczo powiedział, powtarzał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydium komitetu politycznego, że wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska czy w rządzie, czy w partii – muszą być do dyspozycji. Czyli jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną, to muszą się liczyć ze zmianą – przekazał polityk.

– Z tego, co wiem, pan minister Dworczyk złożył rezygnację ze swojej funkcji – powiedział Ryszard Terlecki. Tym samym polityk potwierdził doniesienia „Wprost” o rychłej rezygnacji Michała Dworczyka. Co ciekawe, zaledwie kilka godzin wcześniej rzecznik rządu poinformował, że szef KPRM nie wykonał jeszcze tego ruchu. Dopytywany przez dziennikarzy, jaki jest stan faktyczny, Ryszard Terlecki odparł: „Złożył albo złoży w najbliższym czasie”. – Zapewniam, że taka rezygnacja nastąpi. To jest kwestia godzin czy dni – podkreślił.

Czytaj też:

Chaos wokół rezygnacji Michała Dworczyka. Ryszard Terlecki potwierdza doniesienia „Wprost”