Tusk mówił o stanie gospodarki. Żukowska zwróciła uwagę na coś innego

„Wracam właśnie z Białobrzegów do Warszawy i przypominam sobie moje nagranie sprzed dwóch dni” – mówił Donald Tusk na filmie, który zamieścił na Twitterze. W dalszej części odniósł się do kursu euro, miliardów, które „wyparowały” z polskiej giełdy i rekordowej inflacji.

– Minęło raptem kilkadziesiąt godzin i z giełdy to już jest nie 40, a 70 mld zł, które wyparowało, a euro jest prawie po 4,90 zł – mówił Tusk z tylnego siedzenia. Dodał, że w trakcie spotkania z samorządowcami dotarła do nich dramatyczna informacja o inflacji wyższej, niż przewidywali najbardziej pesymistyczni eksperci.

Tusk mówił o stanie gospodarki. Żukowska zwraca uwagę na niezapięty pas

Uwagę Anny Marii Żukowskiej z Lewicy zwrócił jeden szczegół. „Pasy by zapiął” – napisała krótko. Przypomniała, że jeśli pasażer nie ma zapiętych pasów, mandat (w wysokości 100 zł) płacą zarówno kierowca jak i pasażer. Dodatkowo od 17 września kierowca otrzymuje w takiej sytuacji pięć punktów karnych.

Pod nagraniem udzielali się sympatycy lidera PO. „Niech Pan to usunie, zanim to TVP podłapie i będzie przez dwa dni gadki o pasach...zamiast o poważnych problemach” – napisał jeden z użytkowników. Inna osoba stwierdziła, że posłanka Lewicy „musi się o coś do Tuska przyczepić”.

W 2021 roku lider PO stracił prawo jazdy na trzy miesiące i został ukarany mandatem w wysokości 500 zł po tym, jak przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Jechał z prędkością 107 km/h.

„Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji”. – napisał wtedy na Twitterze.

