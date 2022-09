Stoltenberg o decyzji Putina i groźbach nuklearnych „Najpoważniejsza eskalacja od początku wojny”

W piątek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się do aneksji czterech obwodów Ukrainy (około 15 procent jej terytorium) przez Rosję. Podkreślił, że krok Putina jest nielegalny i wezwał wszystkie państwa do „odrzucenia zuchwałego przejęcia przez Rosję obcego terytorium”. Dodał, że to moment kluczowy, a rosyjski przywódca potrząsa nuklearną groźbą i anektuje w sposób nielegalny tereny ukraińskie. – Stanowi to najpoważniejszą eskalację od początku tej wojny – ocenił.

Stoltenberg mówił, że to Putin ponosi pełną odpowiedzialność za wojnę i to Putin ponosi odpowiedzialność za to, by ją zakończyć. –Jeśli Rosja zakończy wojnę, nastąpi pokój. Jeśli Ukraina przerwie walkę, przestanie istnieć. NATO deklaruje niezachwiane wsparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. Będziemy to czynić tak długo, jak trzeba – mówił Jens Stoltenberg.

Ukraiński dziennikarz pytał o to, czy jest możliwość przyspieszenia wstąpienia Ukrainy do NATO, tak jak w przypadku Szwecji i Finlandii. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wniosek jego kraju o przystąpienie do Sojuszu ma być złożony w trybie przyspieszonym.

– Wielokrotnie mówiliśmy, że drzwi do NATO są otwarte i daliśmy temu wyraz. Sojusznicy na szczycie w Madrycie stwierdzili, że wspieramy prawo Ukrainy do wyboru swojej drogi, do określenia w jakim systemie bezpieczeństwa chce się znaleźć. Ale decyzja dotycząca członkostwa musi być przyjęta przez wszystkie 30 państw członkowskich i musi być jednogłośna. Skupiamy się na tym, by zapewnić Ukrainie natychmiastowe wsparcie, pomóc się jej bronić – mówił.

– Wzywamy Putina do zakończenia wojny. Nie mówimy o równorzędności, mamy agresora i ofiarę – zaznaczył Stoltenberg.

Wniosek Ukrainy o członkostwo w NATO. Zełenski o decydującym kroku

W piątek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO w trybie przyspieszonym.

– Robimy nasz decydujący krok, podpisując w szybki sposób wniosek Ukrainy o przystąpienie do NATO – mówił Zełenski. Ukraina ogłosiła swoją decyzję o wstąpieniu na drogę do członkostwa w NATO w dniu, w którym na Kremlu odbyła się specjalna ceremonia przyłączenia do Rosji obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Rosja zaanektowała częściowo okupowane przez siebie tereny w sposób nielegalny, po przeprowadzeniu tam pseudoreferendów.

