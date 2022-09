Nazwał Andrzeja Dudę „debilem” . Finał sprawy Jakuba Żulczyka

W listopadzie 2020 r. Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę „debilem”, odnosząc się do jego reakcji na wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Pisarz został za co został oskarżony o publiczne znieważenie głowy państwa. W styczniu tego roku sąd umorzył sprawę, powołując się m.in. na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Zażalenie na decyzję sądu złożyła warszawska Prokuratura Okręgowa.

Finał procesu Jakuba Żulczyka

Sąd Apelacyjny podtrzymał jednak wyrok. - Sąd pierwszej instancji w odpowiedni sposób przygotował i ocenił materiał dowodowy - powiedziała w uzasadnieniu ustnym sędzia Małgorzata Janicz, cytowana przez "Gazetę Wyborczą". Wyjaśniła też, że obraźliwe słowo użyte przez Żulczyka "pełniło jedynie funkcję marginalną" i nie może być rozpatrywane w oderwaniu od całości wpisu. - Oskarżony podkreślał, że jego intencją nie było obrażenie prezydenta. Nie zostały przedstawione żadne dowody, które świadczyłyby inaczej - wskazała sędzia.

Wyrok nie zapadł jednogłośnie. Zdanie odrębne zgłosił do niego sędzia Sławomir Machno. - To ważne orzeczenie - ocenił po ogłoszeniu wyroku obrońca Żulczyka mec. Krzysztof Nowiński. - Patrząc na ten proces, widać, że bardziej szkodliwe społecznie było ciąganie Jakuba Żulczyka po sądach i rozdmuchiwanie tematu niż pojedynczy wpis, który - jak potwierdził sąd - miał za zadanie zwrócenie uwagi na problem. Liczymy na to, że to już koniec i prokuratura nie będzie więcej wydawała pieniędzy podatników na ściganie pisarza za to, co napisał - powiedział adwokat, cytowany przez "GW".

„To koniec wiadomej sprawy”

Żulczyk nie pojawił się osobiście na piątkowej rozprawie. Wyrok skomentował krótko w mediach społecznościowych. „To koniec wiadomej sprawy - wyrok jest prawomocny. Jeszcze raz dziękuję mecenasowi Nowińskiemu” - napisał na Facebooku.

