Zacharowa reaguje na krok Ukrainy. Napisała o „krwawych rzeźnikach” i „wysypisku śmieci”

Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, że Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO. Prezydent stwierdził, że Ukraina „de facto już dotarła do NATO” i „udowodniła zgodność ze standardami Sojuszu”, a dziś ubiega się o członkostwo „de iure”.

Ukraina składa wniosek o członkostwo w NATO

– Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem. Oto czym jest Sojusz – powiedział. Wniosek ma zostać złożony w trybie przyspieszonym. – W procesie zgodnym z naszą wartością ochrony całej naszej społeczności. W przyspieszony sposób. W przyspieszonym zamówieniu. Robimy nasz decydujący krok, podpisując w szybki sposób wniosek Ukrainy o przystąpienie do NATO – poinformował Zełenski. W tym samym dniu odbyła się na Kremlu specjalna ceremonia przyłączenia czterech ukraińskich obwodów, zaanektowanych nielegalnie przez Rosję.

Zacharowa komentuje

Oświadczenie Zełenskiego skomentowała wieczorem na Telegramie rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa. „Dziś każdy wybrał swoją własną drogę. Krwawi rzeźnicy, którzy zabijają kobiety i dzieci na NATO-wskim wysypisku śmieci” – napisała przedstawicielka Kremla. „A my (pójdziemy) w przyszłość Rosji. Czy to będzie trudne? TAK. Ponieważ upadek jest zawsze łatwiejszy niż wznoszenie się” – stwierdziła dalej. „Ale pamiętaj: skrzydła historycznie powstrzymują nas przed raczkowaniem. Naprzód, razem, w imię światła i z Bogiem!” – dodała Zacharowa.

Kolejne groźby Miedwiediewa

Do zapowiedzi Ukrainy w sprawie NATO odniósł się też na Telegramie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. „Zełenski chce szybko wstąpić do NATO. Świetny pomysł. To po prostu błaganie Sojuszu Północnoatlantyckiego o przyspieszenie rozpoczęcia trzeciej wojny światowej” – napisał były premier i prezydent Rosji. Zagroził też, że „jeśli Ukraina nie przestanie walczyć, to znaczna część Ukraińców zniknie”.

Czytaj też:

„Panie Putin, proszę mnie źle nie zrozumieć”. Biden zwrócił się do rosyjskiego przywódcy