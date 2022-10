Wynik tego sondażu nie ucieszy Donalda Tuska. Nie tylko wyborcy PiS-u mają „ale”

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, respondenci zostali zapytani, czy jeżeli opozycja wygra wybory, chcieliby, aby premierem został Donald Tusk. 16,5 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 12,9 proc. – „raczej tak”. Łącznie jest to 29,4 proc. pozytywnych wskazań.

Przeciwnego zdania jest 56,5 proc. badanych, w tym 43,9 proc. „zdecydowanie” sprzeciwia się takiej wizji, a 12,6 proc. – „raczej”. 14,1 proc. respondentów nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Donald Tusk na czele polskiego rządu? Ten sondaż daje do myślenia

Ciekawie przedstawiają się też bardziej szczegółowe wyniki sondażu. Wśród wyborców, którzy deklarują się jako wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 96 proc. stoi na stanowisku, że Donald Tusk nie powinien objąć funkcji szefa polskiego rządu.

Jak zagłosowali wyborcy opozycji? Wśród tej grupy 56 proc. widzi Donalda Tuska w roli prezesa Rady Ministrów (27 proc. – „zdecydowanie tak”, 29 proc. – „raczej tak”). Odmiennego zdania jest łącznie 23 proc. respondentów (13 proc. „raczej nie” widzi szefa Platformy Obywatelskiej na wspomnianym stanowisku, a 10 proc. – „zdecydowanie nie”). Aż 21 proc. ankietowanych tworzy grupę niezdecydowanych.

Przypomnijmy – kilka miesięcy temu lider PO Donald Tusk został zapytany, czy gdyby opozycji udało się wygrać wybory, to chciałby stanąć na czele rządu. – Jasne, że chcę być premierem, bo byłbym dobrym premierem, mam o tym przekonanie. I do swoich kompetencji, i do swoich politycznych kwalifikacji. Wierzę w swoją determinację – powiedział na antenie TVN24.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 23-25 września 2022 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

