Braun gwiazdą rosyjskiej telewizji. Niedzielski: Stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzkiego zdrowia

W programie „60 minut”, który wyemitowano na antenie państwowej telewizji Rossija 1 pojawił się materiał poświęcony obecnej sytuacji w Polsce. Fragment audycji opublikował „Wieści ze Wschodu”. Głównym bohaterem stał się niespodziewanie Grzegorz Braun i organizowana przez niego manifestacja pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”. – W centrum Warszawy odbył się protest, na którym pojawiły się hasła „tu jest Polska, a nie ukropol” i „stop ukrainizacji Polski” – mówiła rosyjskim widzom prezenterka Olga Skabiejewa.

W tle cały czas pojawiały się sceny z antyukaińskich manifestacji organizowanych przez Grzegorza Brauna. – Zatrzymajcie ukrainizację Polski! Zatrzymajcie polonizację Polski! Sedno tkwi w tym, żeby Polska była polska. To chcemy wyrazić – usłyszeli w pewnej chwili widzowie prokremlowskiej telewizji.

Adam Niedzielski o Grzegorzu Braunie

Zagraniczną „sławę” posła Konfederacji skomentował Adam Niedzielski. „Jak widać Grzegorz Braun stanowi nie tylko zagrożenie dla ludzkiego zdrowia swoją agresją antyszczepionkową” – stwierdził minister zdrowia. „Dziś w rosyjskiej telewizji staje się stronnikiem Władimira Putina, niszczącego niepodległą Ukrainę i pokój w Europie” – dodał MZ.

„Będziesz pan wisiał”

Nie jest to pierwsza ostra wymiana zdań między ministrem zdrowia a posłem Konfederacji. We wrześniu 2021 roku Grzegorz Braun rzucił w stronę ministra zdrowia: „Będziesz pan wisiał”. Polityk Konfederacji został ukarany przez Prezydium Sejmu najwyższą możliwą karą pieniężną, a także naganą przez Komisję Etyki Poselskiej. Z kolei minister zdrowia zgłosił sprawę do prokuratury. Ostatecznie polityk Konfederacji ostatecznie nie poniesie kary za swoją skandaliczną wypowiedź.

— Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. dochodzenie w sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego — poinformowała rzeczniczka warszawskiej Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz.

