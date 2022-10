Była szefowa „Wiadomości” w KRRiT. Prezydent uzupełnił skład Rady

W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi pięć osób. Po dwóch wybiera Sejm i prezydent, a jednego wskazuje Senat. Kadencja członków trwa sześć lat. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Przewodniczącego wybierają członkowie Rady ze swojego grona, a na jego wniosek zastępcę.

Marzena Paczuska i Hanna Karp w KRRiT

W poniedziałek Andrzej Duda uzupełnił skład nowej rady o swoje kandydatki, powołując Marzenę Paczuską i prof. Hannę Karp. Paczuska od wielu lat była związana z TVP. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. kierowała „Wiadomościami”, a po odwołaniu z tego stanowiska została doradcą prezesa Telewizji Publicznej ds. informacji i publicystyki. W marcu 2019 r. powołano ją do zarządu TVP. W kolejnym roku została zawieszona na tym stanowisku, a następnie sama z niego zrezygnowała. Po odejściu z telewizji trafiła do państwowej spółki – Poczty Polskiej, gdzie zajmowała kierownicze stanowisko.

Z kolei dr Hanna Karp związana jest ze środowiskiem Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wykłada na toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Nowy skład Rady

Sejm i Senat wybrali członków Rady na nową kadencję w lecie. Na początku sierpnia Senat, gdzie większość ma opozycja, powołał prof. Tadeusza Kowalskiego, medioznawcę z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz byłego dyrektora Filmoteki Narodowej.

Z kolei Sejm w połowie września, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, postawił na Macieja Świrskiego, byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej, związanego z Polską Agencją Prasową, oraz byłą dyrektorkę Centrum Informacyjnego Rządu, a obecnie dyrektorkę Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej Agnieszkę Glapiak.

